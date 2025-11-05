I Radiohead sono tornati sul palco, il 4 novembre, per la prima volta dopo sette anni. Dopo gli Smile, la band di Thom Yorke e Jonny Greenwood con il batterista Tom Skinner, i progetti solisti di quasi tutti e le polemiche riguardanti la posizione dei membri sulla Palestina e i legami di Greenwood con Israele, finalmente alla Movistar Arena di Madrid, parla solo la musica, con la band che ha dato il via al suo tour, attingendo dal proprio repertorio per una scaletta che ha abbracciato tutta la loro carriera.

Ecco alcune immagini e la setlist…

Desbordante el espectáculo de Radiohead en el primero de sus cuatro conciertos en Madrid. Para disfrutarlo al menos una vez en la vida. pic.twitter.com/z84CmYdu63 — Julio de la Fuente (@juliodirecto) November 4, 2025

?Pay attention! ?



(Recorded by RHclub member Paul Payne pic.twitter.com/W5qobdZrRb — Radiohead Club (@RadioheadClub) November 4, 2025