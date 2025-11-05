Arriverà il 4 dicembre il nuovo 7″ dei King Hannah con i brani “This Hotel Room/Look At Miss Ohio“. Intanto è stato svelato “This Hotel Room”, che si muove su morbide coordinate slowcore/folk che però nel finale del brano acquistano un vigore elettrico…

La band lo descrive così:

La cosa che preferiamo fare è cantare insieme e armonizzare le nostre voci, e volevamo una canzone tutta nostra che ci permettesse di farlo, una canzone che suonasse senza tempo e nostalgica e rendesse omaggio ai cantanti country-folk che amiamo tanto, pur rimanendo in linea con lo stile dei King Hannah. Cerchiamo sempre di catturare l’intimità e di scrivere in modo personale, onesto e riflessivo, e “This Hotel Room” non fa eccezione. Per noi parla del passato e del futuro, del cercare di trovare calore e amore in entrambe queste cose, pur riconoscendo la tristezza e il senso di perdita insiti in entrambe.