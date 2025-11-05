La carriera post Pixies di Paz Lenchantin riparte da “Triste” album solista nato dall’esigenza di ritrovarsi e metabolizzare quanto fatto finora, i dieci anni passati alla corte di Black Francis e soci, il periodo con gli A Perfect Circle fino a melodie agrodolci che riportano agli Zwan progetto molto parallelo di un Billy Corgan in fuga dagli Smashing Pumpkins.

Credit: Press

Piccole storie, frammenti di vita vissuta, ricordi e ossessioni cantate in inglese e spagnolo che mettono in luce l’anima della Paz musicista e compositrice che sceglie di collaborare con Josh Freese alla batteria e Troy Van Leeuwen alla chitarra. America e Sudamerica s’incontrano tra atmosfere grintose e sognanti metafore e riferimenti religiosi evidenti fin dalla copertina.

Dodici brani in cui emerge l’identità multiculturale di una Lenchantin capace di spaziare tra influenze rock (la title track) jazz (“Lucia”, “Save It For Hell”) folk (“Roll with The Punches”) pop (“Novela”) piano e archi (“Adam” e “Sin Dios”) senza grandi acuti né passi falsi in un crescendo gradevole e cadenzato che ha nell’intensità di “Lows & Highs” e “Wish I Was There”, nelle drammatiche “Si No!” e “In The Garden With The Devil” i momenti più riusciti.

Paz torna a ballare da sola dopo “Yellow My Skycaptain” e “Songs For Luci” e non ha certo l’ambizione di cambiare il mondo, si reinventa con un buon disco (non il migliore) che rivela la sua indole più intima e nascosta al netto delle accuse di plagio che hanno coinvolto il singolo “Hang Tough” un po’ troppo simile a “Cálice” di Chico Buarque e Gilberto Gil e per questo rimosso da tracklist e piattaforme.