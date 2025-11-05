Il leggendario gruppo psichedelico Gong torna oggi con il nuovo singolo “Stars In Heaven” e un nuovissimo video musicale realizzato da Drain Hope. La band ha anche anticipato la notizia dell’uscita di un nuovo album: i fan lo potranno ascoltare nel 2026 e il suo titolo sarà “Bright Spirit”.

“È un disco davvero eclettico“, afferma il cantante e chitarrista Kavus Torabi. “Questo è l’album più colorato e caleidoscopico mai realizzato da questa incarnazione della band. Ci sono brani epici di ispirazione orientale, lunghe sezioni strumentali ispirate al jazz, deviazioni meditative e cosmiche e rock psichedelico incandescente e incendiario. Nello scegliere il primo brano da pubblicare, abbiamo sentito il peso della scelta, perché doveva in qualche modo rappresentare l’intero album“.

Il suo testo approfondisce l’idea che il mondo è come sei tu. “Se sei una persona cinica, sulla difensiva o sospettosa, allora quello sarà il mondo in cui vivrai“, continua Kavus. “Vedrai comportamenti meschini ed egoismo intorno a te, ma sarà sempre una tua scelta. Credo che questo alcune persone lo dimentichino. Non è il mondo in cui vivo, né quello in cui vorrei vivere. Il mondo è sicuramente triste, ma anche bellissimo, pieno di speranza, possibilità, meraviglia e magia in ogni singolo momento“.

“Stars In Heaven” è il primo singolo estratto dal nuovo album “Bright Spiri”t”, che uscirà nel 2026 per Kscope. “Bright Spirit” continua la leggendaria discografia dei Gong, una vasta e acclamata discografia che ha visto i Gong produrre oltre 30 album in studio in una carriera che dura da più di 50 anni, da quando la band è stata fondata nel 1970 dal compianto Daevid Allen.