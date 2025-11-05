credit B. William Green

Occhi apertissimi sulla collaborazione tra Euphoria Again e Dogwood Tales che annunciano il loro LP collaborativo “Destination Heaven” (atteso il 7 gennaio 2026), registrato durante un weekend di agosto, quando entrambe le band si sono ritrovate in uno studio nella Shenandoah Valley.

10 persone insieme in uno studio, che mettono insieme le idee e registrano tutto in tempo reale: sembra incredibile possa accadere in una realtà come la nostra dove le relazioni, anche lavorative, spesso sono vistuali, e invece è andata proprio così. Quello che era iniziato come un progetto per registrare uno split con alcune potenziali collaborazioni vocali e assoli di chitarra si è immediatamente trasformato in una band di otto elementi che imparava e modellava melodie e arrangiamenti al volo per poi registrarli pochi istanti dopo, tutti insieme, tutti in una volta.

Il primo assaggio è proprio il brano che da il titolo al disco, una canzone calda, emozionante e avvincente, che non ha paura a muoversi tanto sul folk quanto sull’indie-rock, senza dimentacare l’anima Americana. Favolosa. Se dobbiamo tracciare delle coordinate musicali, beh potremmo dire che siamo in zona MJ Lenderman e The War On Drugs, giusto per dare una primissima idea.

Kyle Grim dei Dogwood Tales dice così sul brano: “Ho faticato a scrivere musica per alcune settimane, quindi ho accordato la mia chitarra secondo un’accordatura che mi aveva suggerito Johnny (ora chiamata accordatura Euphoria) e ho iniziato a suonare gli accordi che gli avevo visto suonare quando eravamo in tour insieme. Il risultato è stato un verso e un riff di chitarra che non sono mai stati utilizzati fino alla sessione di registrazione. Miles e Johnny hanno scritto il secondo verso la prima sera che abbiamo trascorso insieme e il resto degli Euphoria gli ha dato subito vita. È stato il modo perfetto per ancorare il processo di registrazione a uno spirito di collaborazione e fiducia reciproca e per impostare il tono dell’intero weekend, dedicato a vedere cosa potevamo realizzare insieme“.

Tracklist:



Prelude Destination Heaven It’s Not Hard To Laugh Candy Nah Nah Nah At Least I’m Not Lonely Tonight Crickets See Through Slackers & Go Getters Albuquerque

