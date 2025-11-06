I De La Soul pubblicheranno il nuovo album “Cabin In The Sky” il 21 novembre. L’annuncio era già stato dato ad ottobre, ma ora ci siamo e c’è anche l’anticipazione di “The Package”.

Il gruppo è uno dei nomi più importanti dell’hip-hop e l’album del 2016 “And The Anonymous Nobody” è stato giustamente salutato come uno dei migliori della loro carriera, ottenendo una nomination ai Grammy per il miglior album rap.

Purtroppo, nel 2023 i De La Soul hanno perso l’amato membro fondatore Trugoy the Dove (David Jolicoeur).

Il cast degli ospiti include Killer Mike, Yukimi Nagano dei Little Dragon, Nas e Black Thought, con la produzione di DJ Premier, Super Dave, Pete Rock e altri.

Primo album dei De La Soul in quasi un decennio viene quindi anticipato dal singolo “The Package”: eccolo…

“Cabin in the Sky vive in quello spazio tra la perdita e la luce. Parla del dolore che portiamo con noi e della gioia che in qualche modo continua a trovarci. Questo album è allo stesso tempo terapia e celebrazione. C’è una vulnerabilità in queste canzoni, perché tutto ciò che abbiamo passato ci ha portato a questo momento, a questo album, onorando ciò che abbiamo perso e valorizzando ciò che ancora rimane. Questa dualità. Questa è la vita, e questo è De La“, dice Pos.