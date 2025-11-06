L’artista britannica-indonesiana Nadia Kadek pubblica il suo EP d’esordio “Green Car” e beh, che bellezza.

Cresciuta nella tranquilla campagna del Norfolk, Nadia si descrive come una “bambina dei festival“, con i primi ricordi musicali legati ai lunghi viaggi in auto verso i campeggi, accompagnati dalla colonna sonora di artisti come Florence + The Machine e Jeff Buckley.

Di certo la fanciulla ha respirato e vissuto musica ed eccola qui a 17 anni a dimostrare le sue qualità che sono innegabili, sia quando siamo nel mondo indie-folk, scarno e acustico in cui la sua voce è accompagnata solo dalla chitarra e mette in luce mille sfumature, mille ombre e luci che si susseguono con delicatezza, sia quando i toni si fanno più pop come nella travolgente “Lemonade”.

“Avevo bisogno che sembrasse vivo, e che ci fosse qualcuno nella stanza con te mentre lo ascolti“, spiega la nostra fanciulla. “Volevo mantenere l’intimità dei demo acustici, ma allo stesso tempo dar loro vita attraverso questa combinazione di suoni dal vivo con atmosfere leggermente più strane e bizzarre“.

Delicata e toccante quando si muove minimalista, solare quando abbraccia la sua anima più melodica e coinvolgente, ma nello stesso tempo anche malinconica e autunnale, consapevole però che per arrivare a colpirci al cuore certe volte serve alzare anche i toni (il climax emozionante di “Green Car”).

Talento assoluto.

