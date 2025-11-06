Credit: Linda Eklov

Il prossimo 30 gennaio, via Milk Parlour Records, i Demob Happy pubblicheranno il loro quarto LP, “The Grown Ups Are Talking”, che arriva a quasi tre anni di distanza dal precedente, “Divine Machines“.

Registrato nell’iconico studio Rancho De La Luna a Joshua Tree con Dave Catching (Queens of the Stone Age, Eagles of Death Metal) all’inizio del 2025, “The Grown Ups Are Talking” vede la band in un momento di resa dei conti, in equilibrio tra morte e rinascita, con la perdita personale e la strana e sconosciuta crescita che ne consegue che attraversano come una vena l’intero processo. Il risultato è il lavoro più sicuro di sé e spavaldo della band fino ad oggi, un album nato dal rovesciamento delle aspettative dal suo trono, che diventa sia un atto di gioia che un rituale di liberazione, insieme a introspezione e rinnovamento.

Insieme all’annuncio del nuovo LP è arrivato anche un nuovo singolo, “No Man Left Behind”, che potete ascoltare qui sotto.

Il frontman e bassista della band di stanza a Brighton Matthew Marcantonio dice del brano:

Niente uccide più giovani uomini di loro stessi. Ritengo che la causa sia la mancanza di obiettivi, comunità, significato e autostima: problemi profondamente radicati che questa canzone non risolverà, ma forse rendere pubblici i miei panni sporchi potrebbe essere d’aiuto.

“The Grown Ups Are Talking” Tracklist:

1. Power Games

2. No Man Left Behind

3. Judas Beast

4. Miracle Worker Pt. 1

5. Miracle Worker Pt. 2

6. Don’t Hang Up

7. Who Should I Say Is Calling?

8. Something’s Gotta Give

9. Little Bird

10. Give It All To Me