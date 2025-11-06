Il loro terzo LP, “Chopper“, era uscito ad agosto 2022 via Sub Pop Records: ora i Kiwi Jr. tornano a farsi sentire con materiale inedito.

La band indie-rock di stanza a Toronto, infatti, ha appena condiviso il nuovo singolo, “Hard Drive, Ontario”, che potete ascoltare qui sotto.

Il cantante e chitarrista Jeremy Gaudet spiega:

L’idea per il testo mi è venuta quando ho visto una password wifi sul lato di un fienile lungo una strada sterrata da qualche parte. Parla di come non si possa più mollare tutto e ricominciare da qualche altra parte e di quanto siamo tutti imprigionati da internet, anche in mezzo al nulla. Racconta la storia di alcuni giovani che cercano di vivere una fantomatica vita di campagna, una sorta di cosplay di montanari da parte di cittadini, ma poi alla fine si trasforma in un film horror quando finiscono la benzina e incontrano delle persone cattive sulla strada.