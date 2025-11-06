Credit: Press

A distanza di quasi cinque anni dall’uscita di “Like A Stone“, i Remember Sports ritorneranno il prossimo 13 febbraio, via Get Better Records, con il loro quinto lavoro sulla lunga distanza, “The Refrigerator“.

La band dell’Ohio, che lo ha autoprodotto, lo ha registrato all’Electrical Audio di Chicago, proprio poco tempo dopo la morte del compianto Steve Albini.

La cantante e chitarrista Carmen Perry ha scritto gran parte dell’album mentre lavorava come insegnante durante la pandemia, canalizzando quel mix surreale di stanchezza, nostalgia e riscoperta in canzoni che sembrano allo stesso tempo crude e rassicuranti.

Carmen spiega:

Sembra un album sul ritorno di Saturno Confuso, difficile, folle, ma alla fine curativo.

Il nuovo singolo si chiama “Bug” e li porta verso territori indie-punk.

La band statunitense dice:

Non sappiamo a quale genere apparteniamo. Vogliamo solo che tutto suoni come noi stessi.

“The Refrigerator” Tracklist:

1. Across The Line

2. Bug

3. Thumb

4. Selfish

5. Ghost

6. Fridge

7. Roadkill

8. Cut Fruit

9. Yowie

10. Zucchini

11. Soothe/Seethe

12. Nevermind