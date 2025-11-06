Dopo essere tornati insieme per dei concerti negli ultimi anni, The Enemy annunciano i dettagli del loro quinto LP, “Social Disguises”, in uscita il prossimo 20 febbraio.
Il disco, che è stato prodotto da Matt Terry, arriva dopo oltre dieci anni dal suo predecessore, “It’s Automatic”, uscito a ottobre 2015.
Il frontman della band indie-rock di Coventry Tom Clarke dice del nuovo disco:
Abbiamo cercato di realizzare questo album con lo stesso spirito con cui abbiamo realizzato il primo, come se fosse il suo seguito.
Ci è voluto un anno per scriverlo, circa 90 demo e un altro anno in studio. Ne sono molto orgoglioso. Lo siamo tutti. Indipendentemente dal successo che avrà o meno, credo che siamo riusciti a realizzare un ottimo disco di cui potremo essere orgogliosi per sempre.
Il gruppo inglese ha anche rilasciato un nuovo singolo, “Not Going Your Way”, di cui potete vedere il video qui sotto.
“Social Disguises” Tracklist:
1. The Boxer
2. Not Going Your Way
3. The Last Time
4. Trouble
5. Controversial
6. Interference
7. Social Disguises
8. Pretty Face
9. Serious
10. Innocent
11. Finish Line