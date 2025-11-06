Dopo essere tornati insieme per dei concerti negli ultimi anni, The Enemy annunciano i dettagli del loro quinto LP, “Social Disguises”, in uscita il prossimo 20 febbraio.

Il disco, che è stato prodotto da Matt Terry, arriva dopo oltre dieci anni dal suo predecessore, “It’s Automatic”, uscito a ottobre 2015.

Il frontman della band indie-rock di Coventry Tom Clarke dice del nuovo disco:

Abbiamo cercato di realizzare questo album con lo stesso spirito con cui abbiamo realizzato il primo, come se fosse il suo seguito.

Ci è voluto un anno per scriverlo, circa 90 demo e un altro anno in studio. Ne sono molto orgoglioso. Lo siamo tutti. Indipendentemente dal successo che avrà o meno, credo che siamo riusciti a realizzare un ottimo disco di cui potremo essere orgogliosi per sempre.