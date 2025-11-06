Credit: Press

Il prossimo 20 marzo, via Kong, i Gorillaz pubblicheranno il loro nono LP, “The Mountain”, che arriva a distanza di tre anni dal precedente, “Cracker Island“.

“The Mountain” viene definito come un vasto panorama sonoro di strumenti e suoni, riccamente stratificato con voci, melodie e ritmi coinvolgenti, che comprende una raccolta di 15 brani che incarnano l’essenza stessa dell’etica collaborativa dei Gorillaz.

Prodotto dai Gorillaz, James Ford, Samuel Egglenton e Remi Kabaka Jr., oltre a Bizarrap (Orange County), “The Mountain” è stato registrato allo Studio 13 di Londra e nel Devon, in varie località dell’India tra cui Mumbai, Nuova Delhi, Rajasthan e Varanasi, nonché ad Ashgabat, Damasco, Los Angeles, Miami e New York. L’album vede la partecipazione di artisti che si esibiscono in cinque lingue: arabo, inglese, hindi, spagnolo e yoruba.

Oggi intanto la formazione inglese condivide un nuovo singolo, “The God Of Lying”, che vede la partecipazione degli Idles.

Scritta da Damon Albarn e Joe Talbot e registrata a Londra, Devon e Mumbai, con Ajay Prasanna al bansuri e Viraj Acharya alle percussioni, “The God of Lying” vede il frontman degli IDLES portare il suo carisma anticonformista in una voce in stile dub che propone una serie di domande e scarse consolazioni per attingere ai temi sottesi dell’album, ovvero il malessere sociale e politico.

Il frontman dei Gorillaz, 2D, dice del pezzo:

Posso confidarti un segreto? Il dubbio è molto stancante, ma mettere in discussione le cose fa davvero bene.

Vi ricordiamo inoltre che i Gorillaz torneranno in Italia in estate con due date a supporto della loro nuova fatica: i londinesi suoneranno sabato 27 giugno al Parco BussolaDomani di Lido Di Camaiore (LU) per La Prima Estate Festival e sabato 25 luglio in Piazza Unità D’Italia a Trieste.