credit: Shannon Mcmahon

““daisy” è l’EP di debutto dell’artista Leilani Patao, artista con sede a Brooklyn che esce per Audio Antihero il 7 novembre.

Al suo debutto nel 2021 all’età di 17 anni, Leilani ha messo in luce la sua voce ricca e struggente, plasmata dal suo background teatrale, con una chiara volontà di mostrare la propria vulnerabilità attraverso una sincerità lirica cruda in una serie di autoproduzioni DIY.

Il titolo “daisy” è tratto dal nome del cane dell’infanzia di Leilani, a cui l’artista è molto affezionata, ed è descritto dall’artista come “un puro esperimento” sia dal punto di vista sonoro che della distribuzione. L’ambiziosa produzione di Leilani richiede all’ascoltatore di trovare l’emozione nelle crepe, poiché la sua estensione vocale, le parole taglienti e l’orecchio per la melodia si fanno strada attraverso il flusso di suoni frammentati. Leilani ha anche deciso di sottrarsi all’algoritmo, non rendendo disponibili queste canzoni in streaming, assumendo il controllo del proprio lavoro e ponendosi la domanda: “È possibile condividere la mia musica in modo corretto, pagare tutti coloro che hanno collaborato, essere pagata io stessa e non dover interagire con i numerosi sistemi in atto che mi fanno temere la musica?“

<a href="https://leilanipatao.bandcamp.com/album/daisy-2">daisy by Leilani Patao</a>

All’inizio, con i primi brani, tutto ci può apparire frammentato, spezzato, sperimentale. Una serie di suoni quasi discordanti, ritmiche che non partono o si accavallano con una voce molto modificata, ma è come se Leilani fosse qui per darci il benvenuto a modo suo. Poi ecco che arrivano brani più melodici, avvolgenti, morbidi e coinvolgenti. Queste melodie malinconiche mettono in luce ancora la versatilità melodica di Leilani, perché è proprio sulle voci che lavora moltissimo e la sperimentazione ci diventa più familiare. Bellissima “Red Hair Dye” che a fronte di una ritmica secca e decisa offre anche una melodia limpida, perfetta, struggente.

Il finale è veramente intenso, con i suoni cupi e ristretti di “portrait”, seguiti dai synth più incalzanti di “cut”, conl’ottimo lavoro sul ritmo e ancora queste voci che ci circondano, ci avvolgono. Versatile e senza paura di spiazzarci. Un gran bel EP che conquista, ascolto dopo ascolto…

Listen & Follow

Leilani Patao: Instagram