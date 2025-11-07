I Silversun Pickups hanno annunciato un nuovo album intitolato “Tenterhooks“. In vista dell’uscita dell’LP il 6 febbraio, la band alternative rock di Los Angeles ha svelato il singolo “The Wreckage”.

L’album è il seguito di “Physical Thrills” del 2022 e segna il settimo lavoro in studio dei Silversun Pickups. È il terzo album consecutivo della band prodotto dal leggendario Butch Vig.

“Volevamo realizzare un disco compatto che potesse stare su un vinile con cinque canzoni per lato“, ha dichiarato il frontman Brian Aubert. “Per me è un album impaziente, apprensivo e più aggressivo. Abbiamo iniziato a registrare quando il mondo stava cambiando di nuovo. Ti chiedi inevitabilmente: ‘Verso cosa stiamo andando?’. Anche se non ne scrivi necessariamente, questo influisce su come ti senti e su come affronti la vita. Abbiamo semplificato le cose e siamo diventati più rumorosi e grezzi“.

Aubert ha citato un paio di band iconiche che hanno influenzato il singolo “The Wreckage”, dicendo: “L’ho vista come una ‘canzone di basso’ sulla scia dei Cure o dei Jane’s Addiction. Volevo che Nikki avesse una linea di basso caratteristica. L’ho suonata per lei, lei ha suonato insieme a me e io ho iniziato a cantare. Le chitarre potenti e il pianoforte le danno spazio per respirare“.

