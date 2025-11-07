credit: Francisco Cabrita

Gli esploratori del noise-punk Sunflowers hanno appena pubblicato il loro nuovo album “You Have Fallen… Congratulations!” con la Fuzz Club Records. Insieme all’uscita, hanno annunciato le date del tour nel Regno Unito e in Europa per l’inizio del prossimo anno, oltre alla partecipazione all’Eurosonic Festival.

I Sunflowers sono una band di Porto, in Portogallo, che non ha mai avuto paura di evolversi. Formatisi nel 2014 dal duo Carlos de Jesus e Carolina Brandão, la formazione si è ampliata quando Frederico Ferreira si è unito al gruppo nel 2018, consolidando ulteriormente quella chimica unica che è diventata il segno distintivo del loro sound. Basta chiedere a chiunque li abbia visti dal vivo.

Fanno rumore come se fosse un linguaggio di sopravvivenza. Il loro sound fonde l’energia punk con strati di distorsione, caos sperimentale e liberazione esistenziale, sempre in bilico tra catarsi e collasso.

4 sono le tappe italiane a marzo 2026:



8 mar – Feltre (BL)

09 mar – Montecarotto (AN) – Off 61

11 mar – Roma – Fanfulla

12 mar – Torino – Blah Blah

