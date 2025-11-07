Da qualche anno ormai il venerdì è il giorno della settimana consacrato alle uscite discografica. Quale migliore modo allora per prepararsi mentalmente all’imminente sospirato weekend se non quello di passare in rassegna le migliori album usciti proprio nelle ultime ore ?

I dischi attesi per mesi sono finalmente tra noi…buon ascolto.

WHITE LIES – “NIGHT LIGHT”

[PIAS]

indie-rock, post-punk

I White Lies hanno affrontato il loro settimo album, “Night Light”, con un metodo innovativo: masterizzare le canzoni dal vivo prima di registrarle. Ispirati dal programma televisivo degli anni ’70 The Midnight Special, il trio ha deciso di provare e perfezionare i brani insieme in una stanza prima di entrare in studio, invertendo il processo che consisteva nel trovare il vero spirito delle canzoni solo dopo averle suonate in tour. La band ha scritto gran parte dell’album nell’appartamento londinese di McVeigh, optando per la semplicità piuttosto che per allestimenti ricchi di attrezzature. Si sono concentrati sulla composizione e sull’intesa, affidandosi al loro legame musicale di 17 anni per plasmare l’energia dell’album. Per le sessioni in studio hanno reclutato il tastierista Seth Evans, non solo come supporto ma come collaboratore creativo. “Night Light” spazia dal rock progressivo, alla disco, ai paesaggi sonori guidati dai sintetizzatori, mostrando una band sicura di sé e creativamente energica.

MIDLAKE – “A Bridge To Far”

[Bella Union]

alt-folk

Amati per il loro songwriting cinematografico e la loro miscela atmosferica di folk, rock e psichedelia, i Midlake tornano con il loro sesto album in studio, “A Bridge To Far”, una meditazione travolgente e commovente sulla resilienza e la speranza. Il cantante Eric Pulido descrive il disco come un promemoria del fatto che, indipendentemente dalle circostanze, esiste un luogo – “non fatto di pietra” – dove è possibile trovare conforto e forza. È un invito a perseverare, ad “andare coraggiosamente a braccetto e arrampicarsi“, invitando gli ascoltatori a trascendere l’oscurità attraverso la connessione e la fede. Una band che intreccia una narrazione mitica e una chiarezza emotiva con le texture distintive che li hanno resi un punto di riferimento nella musica indipendente moderna.

AGNOSTIC FRONT – “Echoes of Eternity”

[Reigning Phoenix Music]

hardcore

I leggendari pionieri dell’hardcore newyorkese Agnostic Front tornano con “Echoes In Eternity”, il loro album più feroce e risoluto degli ultimi decenni. Sotto contratto con la Reigning Phoenix Music, la band propone 15 brani caratterizzati da riff incandescenti, verità senza compromessi e autenticità di strada. Dall’apertura politicamente carica di “Way Of War” all’inno “Turn Up The Volume” e alla potente collaborazione con l’icona hip-hop DMC in “Matter Of Life and Death”, il disco è una testimonianza implacabile di resilienza e ribellione. Energia grezza, ritornelli pronti per il pit e un’onestà lirica senza compromessi rendono “Echoes In Eternity” un capolavoro nel vero spirito NYHC. Dopo quattro decenni, gli Agnostic Front rimangono una forza da non sottovalutare: più rumorosi, più duri e più vitali che mai.

ROSALIA – “Lux”

[Columbia]

alt-pop

Rosalía, cantante, autrice e produttrice vincitrice di un Grammy Award, pubblica il suo quarto album, “Lux”, un lavoro coinvolgente e innovativo, con la Columbia Records. L’album è stato registrato con la London Symphonic Orchestra diretta da Daníel Bjarnason e vede la partecipazione di artisti come Björk, Carminho, Estrella Morente, Silvia Pérez Cruz, l’Escolania de Montserrat i Cor Cambra Palau de la Música Catalana, Yahritza e Yves Tumor.

CLARK – “Steep Stims”

[Throttle]

elettronica

Dopo la brillantezza distorta e anticonformista di “Sus Dog” (che ha segnato il suo primo vero approccio alle canzoni, con la collaborazione di Thom Yorke) e il suo seguito “Cave Dog”, Chris Clark torna ai piaceri semplici ma non per questo meno coinvolgenti della dancefloor con “Steep Stims”. “Ho trovato difficile smettere di ascoltare questo disco, difficile smettere di lavorarci, a un certo punto ho dovuto allontanarmi dagli Stims e smettere di godermelo. L’album mi sembra naturale. Adoro quando la musica elettronica sembra più naturale della musica acustica, più potente, è questo il trucco del diavolo, la promessa della musica elettronica“, commenta Chris. “Steep Stims” segna un ritorno alle origini, richiamando i primi anni di creatività sfrenata imposta dai limiti della tecnologia dell’epoca. “La maggior parte dei brani di questo album cattura lo spirito della musica creata con i vecchi campionatori, che non hanno molta memoria“, spiega Clark.

HUSKER DU – “1985: The Miracle Year”

[Numero]

punk-rock

Hüsker Dü. Live. 1985. C’è bisogno di aggiungere altro? Il trio punk di Minneapolis che si lancia nell’anno più incendiario della sua esistenza, immortalato dal vivo sul palco del First Avenue in quelle che sono forse le registrazioni più fedeli dell’acclamata era della band. Questa edizione in 4 LP/2 CD include il restauro di Beau Sorenson dell’intero set del 30 gennaio 1985, 20 brani live extra tratti dal tour dell’anno e un libretto deluxe che descrive in dettaglio i dodici mesi di storia degli Hüsker Dü. Qual è il suono di una leggenda che viene scritta?

FICKLE FRIENDS – “Fickle Friends”

[Palmeira Music]

indie-pop

“Fickle Friends” è un radioso album indie pop che segna sia un ritorno che una rinascita. Dopo anni di tour incessanti e due album acclamati, la band ha fatto un passo indietro per riprendere fiato e riscoprire il motivo per cui ha iniziato a fare musica. La pausa non era solo necessaria, ma anche trasformativa. Ciò che ne è emerso è stato un rinnovato senso di determinazione e le canzoni che sarebbero diventate “Fickle Friends”. In sostanza, questo è un album sulla felicità. Una felicità disordinata, complicata, conquistata a fatica. Celebra gli amici che ti tirano su di morale, le notti che si protraggono fino al mattino, l’emozione di innamorarsi e la gioia di lasciarsi finalmente andare senza remore.

VENERUS – “Speriamo”

[Asian Fake / EMI Records / Universal Music]

indie-pop

Il disco raccoglie visioni intime e universali, tra sogno e realtà, fragilità e fiducia. Il percorso verso l’album è stato inaugurato con una performance presso lo SpazioSERRA di Milano, dove per quattro giorni Venerus ha scritto e cancellato testi del nuovo album in un flusso continuo, rendendo tangibile la natura effimera e poetica del progetto. Con “Speriamo”, Venerus firma il suo lavoro più maturo: un invito ad abbandonarsi al presente e a condividere speranza, incertezza e fiducia nel destino.

THE CINDYS – “The Cindys”

[Breakfast]

indie-rock

Il gruppo di Bristol, The Cindys, si è formato attorno alla passione comune per Alex Chilton, The Clean e Beat Happening. Nato dall’ingegno di Jack Ogborne (alias Bingo Fury), con l’aiuto di Naima Bock, Finlay Burrows e dei membri dei Belishas, il gruppo propone immagini surreali e ritornelli coinvolgenti che vi faranno venire le farfalle nello stomaco. Il loro primo album è stato registrato nella parte occidentale del Paese nel corso del 2024. Ha beneficiato del contributo di Joe Jones (Aldous Harding, The Cure, Teenage Fanclub) e Sam Stackpool (Holiday Ghosts).

DRAIN – “…Is Your Friend”

[Epitaph]

punk-rock

“Sinceramente, nessuno si diverte più di me quando siamo sul palco!“, esclama raggiante il frontman dei Drain, Sammy Ciaramitaro, il cui volto è perennemente stampato in un sorriso. Per chiunque abbia visto dal vivo i ribelli hardcore di Santa Cruz, questo è un dato di fatto. I Drain non sono solo divertimento, con Sammy che presiede il caos dei corpi che si tuffano dal palco e della prima fila che afferra il microfono; è una festa, e tutti sono invitati. Il trio infonde una buona dose di empatia, per non parlare della capacità di rimanere impressi, nella propensione dell’hardcore alla durezza e alla brutalità nel loro nuovo album “…Is Your Friend”. L’urlo disperato e sfrontato di Ciaramitaro cavalca senza pietà i riff thrash, mentre i ritmi rimbalzano in grande stile. Se state immaginando le onde dell’Oceano Pacifico che si alzano e si abbassano lungo la città costiera, a volte in modo violento, non siete lontani dalla realtà.

PAUL KELLY – “Seventy”

[Cooking Vinyl]

alternative

Le prime parole che si sentono nel nuovo album di Paul Kelly, “Seventy”, sono: “Raccontaci una storia“. Le ultime parole che si sentono sono: “Metti un altro grosso ceppo sul fuoco“. Sì, siamo tornati nel mondo di Kelly fatto di amore, perdita, leggenda, arguzia, poesia e racconti incredibili ma veri. Nella stanza con la sua band e “le persone che ama di più“, raccontando storie e barzellette, girando il mondo mentre fuori dalla porta e sopra il tetto infuria la tempesta, tutti al calduccio e al sicuro. Dove altro vorresti essere?

C+C=MAXIGROSS – “Nuova Era Oscura – Vol.2”

[Dischi Sotterranei]

sperimentale

“Nuova Era Oscura – Vol.2″, il nuovo nuovo, ossia il secondo album del 2025, ovvero il settimo in studio, ma anche la tredicesima opera (se si contano LP, EP, dischi dal vivo e dub version) del collettivo psichedelico C+C=Maxigross. Secondo capitolo del lavoro pubblicato a marzo 2025, che la stampa di settore ha definito “pulsante”, “originale”, “personalissimo”, “avanguardistico”, “rito sonoro collettivo”. 14 brani oscuri e accecanti, disturbanti e ammalianti, da ascoltare subito dopo il Vol. 1 per un’immersione lunga 26 tracce: dopo una notte buia e densa, come l’epoca opprimente che stiamo vivendo, la luce del mattino disorienta e confonde.

JONATHAN JEREMIAH – “We Come Alive”

[PIAS]

pop, cantautore

Una dichiarazione musicale ricca di soul, suspense e grandiosità cinematografica. L’album è energico e carico, guidato da archi drammatici, arrangiamenti lussureggianti e cori stratificati, il tutto tenuto insieme dall’inconfondibile voce baritonale di Jeremiah: calda, diretta e coinvolgente. Il risultato è un mosaico musicale di storia del pop europeo, soul caloroso, ricchezza orchestrale e momenti intimi. Con questo nuovo album, Jeremiah non solo elabora la morte di suo padre, ma riflette anche sui temi dell’appartenenza, del patrimonio culturale e dell’identità, sempre con uno sguardo attento al mondo che lo circonda. Musicalmente, tutto scorre insieme: chanson francese, folk di Laurel Canyon, arguzia britannica, colonne sonore degli anni ’60 ed emozioni travolgenti.

SWEET NOBODY – “Driving off to Nowhere”

[Repeating Cloud]

indie-pop-rock, dream-pop

Combinando un profondo amore per la melodia con una propensione per il rumore che proviene dai garage di periferia di tutto il mondo, Sweet Nobody scrivono inni per le persone pacate, modeste, trascurate e sottovalutate.

<a href="https://sweet-nobody.bandcamp.com/album/driving-off-to-nowhere">Driving off to Nowhere by Sweet Nobody</a>

SORRY – “COSPLAY”

[Domino]

indie-rock, alt-rock

“Siamo morti quando abbiamo iniziato a scrivere questo album“, dicono i Sorry a proposito del loro terzo album in studio, pubblicato dalla Domino. Ma se i Sorry sono davvero morti prima che fosse registrata una sola nota, prima che fosse scritta una sola parola, chi diavolo sono questi tizi che ora si spacciano per i Sorry? Chi ha indossato gli abiti dei Sorry in modo così convincente? Chi ha registrato questo album che prima cancella meticolosamente e poi ridisegna in modo stravagante i confini di ciò che una band rock’n’roll contemporanea può realizzare? Benvenuti nel mondo di “COSPLAY”, dove chiunque può essere chiunque, passato o presente, reale o immaginario, vivo o morto.

AUDIOGUST – “Falling From Down”

[autoproduzione]

rock

AudioGust presenta il suo terzo album “Falling From Down”. Il suo album più risoluto fino ad oggi ci accompagna in un viaggio sonoro attraverso il crollo, la resilienza e la fragile bellezza della sopravvivenza. Caratterizzato da un sound post-grunge e rock moderno dal tono deciso, ma senza rinunciare ai ritornelli melodici e alla narrazione che lo hanno reso famoso, questo album combina l’intensità del rock grezzo con melodie potenti e testi emotivamente coinvolgenti. Progetto solista di Chris Evans, AudioGust crea inni accattivanti per ottimisti disillusi.

THE MOUNTAIN GOATS – “Through This Fire Across from Peter Balkan”

[Cadmean Dawn]

alt-folk

I Mountain Goats, guidati dal cantautore John Darnielle, hanno costruito una carriera prolifica e influente nella musica indie sin dai primi anni ’90. Noti per la loro vasta discografia caratterizzata da testi narrativi e letterari, Darnielle è considerato una delle voci più distintive del cantautorato moderno. Il loro lavoro ha una profonda risonanza emotiva con la loro fedele e appassionata base di fan, costruita negli ultimi 30 anni. Oggi, troviamo Darnielle risvegliato da un sogno in cui aveva intitolato un album “Through This Fire Across From Peter Balkan”, senza alcun senso di direzione sonora nel sogno, per poi procedere a scrivere l’intero album basandosi su questo titolo arbitrario.

SUNFLOWERS – “You Have Fallen… Congratulations!”

[Fuzz Club]

noise-rock

“You Have Fallen… Congratulations!” è il quinto album dei Sunflowers, gruppo noise-punk di Porto, e il loro primo disco pubblicato dalla Fuzz Club Records, etichetta discografica con sede nel Regno Unito. Con un sound frastagliato e esplosivo che trascina l’ascoltatore in una caduta libera psicologica, l’album vede la band affinare il proprio stile caotico caratteristico, abbandonando completamente ogni struttura. È un disco che rifiuta di distogliere lo sguardo dalla follia dell’esistenza moderna, scegliendo invece di ridere, urlare e contorcersi in qualcosa di più strano, più forte e molto più instabile. L’album è nato come una raccolta di demo, registrazioni grezze e impulsive realizzate senza alcuna pressione o riflessione eccessiva. Ma quando la band le ha riascoltate, si è resa conto che c’era già qualcosa: qualcosa di vivido, imperfetto e molto vivo. In otto tracce, “You Have Fallen… Congratulations!” oscilla tra noise rock, punk, psichedelia distorta e una sorta di sensibilità pop contorta. È forte e tagliente, ma con momenti di inquietante moderazione, come cadere attraverso una botola nella calma, per poi essere risucchiati nel caos. Il feedback ulula come una sirena, la batteria martella con forza tribale e il basso pulsa come un battito che cerca di mantenersi costante. È un suono che si scompone e si ricompone costantemente in tempo reale.

SUMMER SALT – “Reside”

[Many Hats]

alternative

Nel loro quarto LP, “Reside”, i Summer Salt continuano il tira e molla tra dove sono stati e dove stanno andando, onorando il fascino soleggiato che ha conquistato la loro fedele base di fan ed esplorando al contempo nuovi territori creativi. “Reside” è un album che vive tra due stati d’animo – conforto e curiosità, tranquillità e sperimentazione – e riflette una band non solo disposta a reimmaginare la propria identità senza perdere la propria essenza, ma profondamente motivata a farlo. In quei momenti tranquilli e riflessivi, la musica dei Summer Salt risuona familiare e piena di sentimento. È un dolce ricordo del passato e una spinta verso il futuro, ma anche la quiete del presente. Alla fine arriverai dove stai andando. Fino ad allora, resta dove sei.

INSECURE MEN – “A Man For All Seasons”

[Fat Possum]

alternative, avant-pop

“A Man For All Seasons” è il tanto atteso ritorno degli Insecure Men, la band avant-pop guidata da Saul Adamczewski e con un cast rotante di collaboratori tra cui Ben Romans-Hopcraft, il polistrumentista dei Childhood che ha frequentato la scuola elementare con Adamczewski. È stato registrato ai Konk Studios nel nord di Londra mentre gli alberi fiorivano nella primavera di quest’anno. L’album spazia dal pop junk shop al soul lussureggiante della metà degli anni ’60 e a brani malinconici in cui il dolore si manifesta sotto forma di canzoni country invernali e fragili. È un album di speranza, ricco di canzoni, storie e verità interiori.

HATCHIE – “Liquorice”

[Secretly Canadian]

indie-pop

La Pilbeam ha iniziato a scrivere “Liquorice” mentre viveva a Brisbane tra il 2022 e il 2023, e successivamente in una casa condivisa con Agius a Melbourne, completando infine i demo a metà del 2024. Come musicista che in passato ha sempre mostrato apertamente le sue influenze, Pilbeam ha cercato di scrivere da zero senza avere in mente influenze musicali specifiche, lasciando respirare le canzoni per settimane, piuttosto che affrettare le idee. Si è ritrovata attratta dalla semplicità melodica delle sue prime canzoni e ha abbracciato le sue insicurezze musicali: “Volevo vedere i miei limiti come punti di forza che influenzano il mio stile“. “Liquorice” è ossessionato dall’eterno finito. Queste canzoni catturano gli effetti collaterali travolgenti, esaltanti e trasformativi dell’infatuazione, anche se l’intera storia d’amore dura solo una notte magica. Come i ricchi sapori della tortuosa caramella che dà il titolo all’album – dolce, salata e amara tutto in un solo morso – Liquorice conferma come il desiderio e l’ossessione siano intrecciati nella scoperta di sé delle giovani donne.

STELLA DONNELLY – “Love and Fortune”

[Brace Yourself Records]

pop, cantautrice

In “Love and Fortune”, il terzo album della musicista australiana Stella Donnelly e il primo per la Brace Yourself Records, lei torna con una serie di brani profondamente personali e radicati, un lavoro che ripercorre il viaggio di ritorno a se stessa dopo un periodo di profondi cambiamenti.

MAVIS STAPLES – “Sad and Beautiful World”

[ANTI]

blues, soul

I giorni bui richiedono un amore feroce, e Mavis Staples, una delle figure più longeve della musica americana, lo sta dimostrando. “Sad And Beautiful World” è l’ultimo album solista di un tesoro nazionale e talento multigenerazionale. Prodotto da Brad Cook, “Sad And Beautiful World” abbraccia sette decenni di canzoni americane – una gamma vasta quasi quanto la carriera di Mavis – e include rivisitazioni di brani senza tempo di Tom Waits, Sparklehorse, Gillian Welch, Frank Ocean e altri.

WESTERMAN – “A Jackal’s Wedding”

[Partisan]

indie-pop-rock

Il terzo album di Westerman, “A Jackal’s Wedding”, è un documento di partenze e arrivi, di trasformazioni continue e degli spazi liminali tra le ombre e le luci che le proiettano. La collaborazione con la produttrice Marta Salogni (che ha curato il mastering di “An Inbuilt Fault”) ha dato vita a un lavoro più onirico rispetto ai due precedenti album di Westerman. Registrato in un palazzo del XVII secolo, trasformato in uno spazio artistico sull’isola di Hydra, l’album riflette il caos e i limiti dello spazio e lo utilizza come collaboratore.

DEL WATER GAP – “Chasing The Chimera”

[Mom + Pop]

alt-folk

Del Water Gap è il progetto del cantante, compositore e produttore newyorkese S. Holden Jaffe. Da quando è emerso nel 2020 con il suo singolo di successo “Ode To A Conversation Stuck In Your Throat”, che ha ottenuto la certificazione RIAA Gold, si è costruito un seguito fedele grazie al suo album di debutto omonimo del 2021 e a “I Miss You Already + I Haven’t Left Yet” del 2023. Nel suo terzo album, “Chasing The Chimera” ha riallacciato i rapporti con il vecchio amico e collaboratore Gabe Goodman e con il produttore e strumentista Jonathan Wilson (Roger Waters, Conor Oberst, Father John Misty). Attraverso le sue dodici tracce, l’album ripercorre l’arco della scoperta di sé in tutta la sua caotica bellezza: il viaggio di un narratore in continuo mutamento, che lotta contro la forza dei suoi impulsi autodistruttivi; un romantico con un problema con Dio, che desidera chiarezza, perdono e una versione dell’età adulta che non sembri una resa.





H. PRUZ – “Red sky at morning”

[Mtn Laurel Recording Co.]

indie-rock

Se l’album di debutto “No Glory “rappresentava l’affondare in un nuovo amore con uno sguardo ingenuo e vulnerabile, “Red sky at morning” fa i conti con la calma dopo la tempesta, il futuro che essa può rappresentare e il passato che può portare alla luce. Il titolo è tratto da un proverbio vecchio di oltre 2000 anni citato nel Nuovo Testamento: “Rosso di sera, bel tempo si spera; rosso di mattina, guaio si avvicina“.

STEVE GUNN – “Daylight Daylight”

[No Quarter]

folk, Americana

Il cantante americano Steve Gunn è da oltre un decennio all’avanguardia nella musica rock sperimentale e chitarristica americana. Dopo una trilogia di album acclamati registrati per la Matador, Gunn ha registrato il suo settimo album in studio a Chicago con il produttore James Elkington (che ha anche prodotto il suo disco del 2019 “The Unseen In Between”). Gunn ha optato per un approccio più essenziale in “Daylight Daylight”, con le performance principali di Gunn ed Elkington e contributi aggiuntivi di: Nick Macri, Hunter Diamond, Ben Whiteley e Macie Stewart.

THE DEARS – “Life Is Beautiful! Life Is Beautiful! Life Is Beautiful!”

[Next Door Records]

indie-pop

I Dears hanno composto alcune delle musiche più belle dell’ultimo quarto di secolo, ma anche alcune delle più provocatorie, con un atteggiamento e un’enfasi che sembrano fondere l’opera lirica con una sensibilità punk. Nel loro nuovo album, “Life Is Beautiful! Life Is Beautiful! Life Is Beautiful!”, i The Dears sono di nuovo al massimo della forma, tornando con una musica appassionata, compassionevole, urgente che solleva, esplora angoli oscuri e alla fine risplende in un modo assolutamente splendido, con un tocco di originalità.

CONSTANT SMILES – “Moonflowers”

[Felte]

dream-pop, ambient

“Moonflowers”, il debutto di Constant Smiles per Felte, è il risultato di un processo di crescita lento e in gran parte invisibile. La band newyorkese si è fatta strada seguendo un percorso tutto suo, trasformandosi gradualmente da un insieme amorfo di idee altamente concettuali in qualcosa di più facile da comprendere, con ogni passo del suo improbabile percorso che ha portato a “Moonflowers”, un capolavoro sottile di pop ambient nato dall’interno. Come i momenti migliori degli album fondamentali dei Talk Talk o di Nick Drake, la maestosità vissuta di Adrianne Lenker o le escursioni di Jim O’Rourke nel chamber pop, “Moonflowers” raggiunge le sue dinamiche onde in modo naturale, quasi subliminale. È un suono che le precedenti pubblicazioni dei Constant Smiles avevano accennato, ma mai pienamente realizzato.

FLYPAPER – “Forget the Rush”

[PNKSLM Recordings]

indie-rock



“Forget the Rush” è il tanto atteso album di debutto dei flypaper, il progetto solista del cantautore londinese Rory Sear, che arriva dopo due acclamati EP pubblicati dall’etichetta indipendente PNKSLM Recordings di Stoccolma.

Dopo essersi fatto conoscere come frontman degli indie rocker di Brighton Beachtape, flypaper è emerso quando Sear si è trasferito a Londra e ha iniziato a registrare in casa, traendo ispirazione da grandi cantautori come Randy Newman ed Elliott Smith. Dopo la pubblicazione di due acclamati EP autoprodotti, “Forget the Rush” vede flypaper mantenere la promessa di quelle prime registrazioni con un suono più corposo che conserva l’intimità dei suoi primi lavori, ma permette alle sue capacità compositive e alle sue melodie di venire alla ribalta.

PORTUGAL. THE MAN – “SHISH”

[Knik]

alt-pop-rock

Negli ultimi dieci anni, i Portugal. The Man si sono affermati come uno dei gruppi rock più apprezzati e un fenomeno dal vivo, con oltre 1.600 concerti all’attivo e una reputazione leggendaria come protagonisti dei festival. Originari dell’Alaska, il gruppo con sede a Portland ha raggiunto nuove vette nel 2017 con l’uscita del loro album “Woodstock”, ora certificato disco di platino dalla RIAA.

DANNY BROWN – “Stardust”

[Warp]

elettronica

“Stardust” è Danny Brown nella sua versione più libera: esce dagli schemi per creare qualcosa di grezzo, melodico e un po’ squilibrato. La produzione è opera di un gruppo eterogeneo di outsider, tra cui Frost Children, Underscores, Femtanyl e altri. Attingendo dal pop sperimentale e dall’elettronica underground, il prodotto finale è disordinato, emotivo e tenuto insieme da una strana chiarezza. “Volevo che questo disco fosse vulnerabile, onesto e libero, senza appoggi: questa musica ha molto più a che fare con le treccine delle ragazze bianche che con il hip-hop“.

ARMOR FOR SLEEP – “There is no Memory”

[Equal Vision]

pop-punk

Il quinto album degli Armor For Sleep costringe l’ascoltatore a interrogarsi sulla natura stessa della propria esistenza, su ciò che ci rende le persone che siamo. Lo fa perché è proprio quello che Ben Jorgensen stava facendo mentre lo scriveva. Mentre “The Rain Museum” era un album scritto nel pieno della dissoluzione del matrimonio durato otto anni del frontman degli Armor For Sleep e del suo successivo divorzio, con l’ambientazione più fittizia e metaforica. In confronto, “There Is No Memory” è molto più letterale, molto più radicato nel mondo reale e molto più vicino alla realtà.

BEARINGS – “Comfort Company”

[Pure Noise]

pop-punk

Il nuovo album dei Bearings, “Comfort Company”, è un ritorno a qualcosa di familiare, non solo dal punto di vista sonoro, ma anche spirituale. Dopo anni di tour costanti e di crescita musicale la band di Ottawa si è ritrovata attratta dal luogo in cui tutto è iniziato. Scritto in cottage e scantinati e registrato nello stesso studio dell’East End di Toronto dove hanno debuttato, l’album cattura la sensazione di tornare a casa. “Questo album è stato il risultato di giornate intere passate a lavorare sulla musica, andare al negozio di birra, poi tornare allo studio senza finestre per rilassarsi prima di leggere Kurt Vonnegut e alla fine addormentarsi su un materasso gonfiabile“, ricorda la band. “Volevamo fare musica che ci sembrasse naturale, qualcosa con cui sapevamo di poter entrare in sintonia e che potevamo riversare sul palco“. Il risultato è una serie di canzoni che sembrano concrete, immediate e fatte per essere ascoltate ad alto volume: un disco costruito sull’amicizia, l’introspezione e una profonda comprensione di chi sono e da dove vengono.

WHITNEY – “Small Talk”

[Whitney Inc]

alt-pop

“Small Talk” è il quarto album del duo di Chicago Whitney, senza dubbio il migliore e il più emozionante. Dopo un decennio trascorso come compagni di stanza e compagni di band, prima negli Smith Westerns e poi nei Whitney, Julien Ehrlich e Max Kakacek sono entrati in studio nell’estate del 2024 senza produttore, con vari amici che si sono uniti per aggiungere alcune parti. Il risultato sono 11 canzoni incandescenti che deliziano su due livelli. Ci sono brani dei Whitney che sono già dei classici, melodie che toccano le stesse corde emotive di sempre, e altri momenti che dimostrano quanto spazio si siano concessi per evolversi.

YNDLING – “Time Time Time (I’m in the Palm of Your Hand)”

[Tiger Records]

trip hop

Secondo album “Time Time Time (I’m In The Palm of Your Hand)”, un album diviso in due parti, dove la prima metà prende ispirazione dal classico shoegaze e dream pop, mentre la seconda metà esplora un paesaggio più oscuro e sperimentale ispirato al trip hop, con voce e ritmo più in primo piano. Il risultato è un viaggio coerente che combina voci ariose, chitarre fuzz, campionamenti e grandi immagini sonore, e rappresenta un’evoluzione entusiasmante del sound di Yndling rispetto al primo album “Mood Booster”. Siamo in zona Cocteau Twins, Massive Attack e Mazzy Star, nonché artisti più moderni come Erika de Casier, Beach House e Smerz,

LOUIS O’HARA – “A Peaceful Kind of Fun”

[Libertino]

indie-folk

Il cantautore gallese Louis O’Hara annuncia l’uscita del suo album di debutto, “A Peaceful Kind of Fun”, una raccolta di 14 brani che distilla il lirismo poetico di O’Hara, le sue tenere radici folk e i sottili tocchi di chamber-pop in un album di debutto profondamente personale ma allo stesso tempo silenziosamente universale. Registrato con la sua band His Burley Chassis e prodotto da James Trevascus in Spagna, l’album è caratterizzato dai temi della memoria, della perdita, della gioia e dei luoghi e delle persone che ancorano una vita. L’album raccoglie frammenti di memoria, relazioni e luoghi, intrecciandoli in canzoni che rendono omaggio alle connessioni che danno forma alla vita. Passando da momenti di gioia, perdita e riflessione, “A Peaceful Kind of Fun” indugia sui piccoli dettagli che rimangono con noi: gli echi dell’infanzia, la presenza della famiglia, i paesaggi di casa.

JOHN STRADA – “Basta Crederci Un Po'”

[Crinale Lab]

rock

Dall’America delle solide radici di rock’n’roll alla canzone d’autore italiana. Esce “Basta crederci un po’”, il nono disco di inediti del cantautore emiliano John Strada con la produzione artistica di Don Antonio Gramentieri e il suono che arriva dal Crinale Lab. L’idea del disco nasce dall’osservazione della vita, quella di ogni giorno, quella che accade dentro i ricami della provincia italiana: l’ossessione di apparire, i social, le riflessioni sul disastro ambientale, l’imbarbarimento della società, la violenza, tutta…ma anche la bellezza della vita, la speranza e l’amore di coppia.

ACQUA DISTILLATA & RIBALTAVAPORI – “Acqua Distillata canta Ribaltavapori – Volume Uno + Due”

[Dumba Dischi]

indie-pop, canzone d’autore

Capitolo conclusivo della collaborazione tra Acqua Distillata e Ribaltavapori. L’album, suddiviso in due volumi e anticipato dall’uscita del primo lato “Volume Uno” (maggio 2025), rappresenta un viaggio musicale nel mondo della canzone d’autore, ispirato ai toni degli anni ’60 e arricchito da arrangiamenti orchestrali. Scritto interamente da Ribaltavapori e co-prodotto con Alessandro Giorgiutti (Sesto), si configura come un concept che esplora tematiche di attualità come l’inquinamento, lo spreco e il surriscaldamento globale, invitando l’ascoltatore a una riflessione profonda sulla società contemporanea.

STRANGE PASSAGE – “A Folded Sky”

[Meritorio]

psych rock

Gli Strange Passage, band di Boston/New York, fondono influenze del passato con un’energia proiettata verso il futuro. Il loro nuovo album, “A Folded Sky”, fonde suoni melodici e psichedelici ispirati a NEU!, Velvet Underground e McCarthy, realizzati da musicisti esperti della East Coast provenienti da progetti come The Spatulas e Magic Circle. Strange Passage è una band con una doppia identità: dal punto di vista geografico, essendo divisa tra Boston e New York; e dal punto di vista artistico, abbracciando il passato mentre corre verso il futuro. “A Folded Sky”, pubblicato dalla Meritorio Records, è il secondo album degli Strange Passage, che cristallizza il sound e l’etica della band.

I SORDI – “SHOCKINI”

[Tuma Records]

elettronica-pop-funk

Il processo di scrittura del disco è durato circa un anno. La composizione e la scrittura dei pezzi è stata sempre portata avanti in due, sia dal punto di vista musicale che testuale, sono stati scritti a quattro mani, in un wrestling creativo senza esclusione di colpi: il risultato è un fair play che porta le firme di entrambi. Questo disco rappresenta non soltanto un’evoluzione stilistica ma anche un momento di sintesi delle esperienze, delle sperimentazioni e della visione artistica che il duo han costruito in questi anni – attraverso un linguaggio che mescola elementi elettronici, funk, acustici, e testi che guardano alla condizione contemporanea con lucidità e ironia. La scrittura di ogni pezzo è stata per i sordi un piccolo viaggio – spesso decisamente scomodo – al termine del quale si sono ritrovati un poco cambiati. Alla fine del processo si sono resi conto che, viaggio su viaggio, tante cose in noi e tra di loro erano cambiate: come avevano fatto ad arrivare fino a lì? La risposta: attraverso una serie di “step” o “piccoli shock”, rappresentati da ciascuno dei pezzi che compongono questo disco. Da qui il titolo dell’album “shockini”.

THE MON – “Songs of Abandon”

[Supernatural Cat Records]

acustico, minimal

“Songs of Abandon” è il primo capitolo di “Embrace the Abandon”, un viaggio in due atti che attraversa la perdita per aprirsi alla rinascita. Due opere sorelle – “Songs of Abandon” e “Songs of Embrace” – che dialogano tra loro esplorando l’abbandono e l’accoglienza come tappe di un cammino interiore. “Song of Abandon” nasce in un momento di solitudine profonda, quando l’abbandono non era soltanto un concetto astratto ma una condizione vissuta. Da quell’esperienza è scaturito un rituale personale: scrivere una canzone al giorno, per nove giorni consecutivi, armato soltanto di chitarra acustica e voce. Questi brani, nudi e diretti nella loro essenza originaria, sono stati in seguito arricchiti da testi e dettagli sonori minimi, pensati per amplificare l’intensità emotiva senza intaccarne la sincerità. Ne è nato un disco che conserva la crudezza del gesto primario, restituendo un senso di intimità quasi confessionale.

ORCHID MANTIS – “In Airports”

[autoproduzione]

dream-pop

“In Airports” è una sintesi retrospettiva dei molti generi disparati e delle idee sonore che sono stati esplorati nei suoi lavori precedenti: registrazioni su cassette a quattro tracce, campioni deformati e un approccio surrealista alla produzione, affiancati da un songwriting nostalgico e introspettivo. L’approccio strumentale onnivoro della sua produzione si è solo approfondito dopo diversi anni trascorsi a fare deviazioni verso esperimenti di genere mirati. E così, “In Airports” cerca di ristabilire l’influenza musicale fondamentale di Howard così com’è oggi, filtrando il suo vecchio stile attraverso una lente di dream pop dub, slowcore spoglio e shoegaze massimalista.

JESSE HARRIS – “If You Believed In Me”

[Artwork Records]

pop orchestrale

Ispirato, Harris ha scritto altre canzoni in cinque settimane, creando composizioni intricate pensate per arrangiamenti sinfonici. Registrato tra New York, Rio e Tallinn, l’album vede la partecipazione di Norah Jones, del chitarrista brasiliano Guilherme Monteiro, di Jake Sherman e di Marine Quéméré dei Nouvelle Vague. Con arrangiamenti ricchi ed espressivi, l’album esplora i temi della memoria, del desiderio e delle possibilità immaginarie: i “se” che stanno al centro di ogni sognatore. È un pop orchestrale pieno di calore, malinconia e tranquille sorprese, tutto scatenato da un semplice invito.

NOVAMERICA – “Vivere Tanto Per Vivere”

[Costello’s Records]

alt-pop

Spiriti contemporanei e misticismo moderno, cruda realtà mescolata a visioni oniriche: “Vivere tanto per vivere” è il nuovo misterioso LP di Novamerica. Un lavoro che fonde consapevolezza artistica e istinto creativo, fino a dar vita ad un album intriso in egual maniera di un’attitudine antropologica e di una forza espressiva incontrollabile. Partendo dalla solida base di una scrittura evocativa ed emozionante, l’artista veneto costruisce tappeti sonori variegati; dagli intrecci elettronici di “Sei come un dio” alle tinte alt-rock di “Va così e così” e a quelle urban di “Quelli che ti danno la droga”, si arriva poi fino al pop emozionante della title track, degna rappresentazione dell’essenza di un disco che colpisce per la sua poliedrica maturità artista.

JULIA BLAIR – “All Of My Important Things”

[Don Giovanni]

indie-folk

Julia Blair è nata in questo mondo come una forza in grado di soffocare gli inquietanti agenti della disperazione e come un’anima gentile che non esita a usare la sua potente voce per dire la verità al potere. Chi la conosce personalmente lo sa bene, e lo sanno anche coloro che l’hanno sentita cantare. Nel suo secondo album da solista, “All Of My Important Things”, Julia proclama il suo amore per l’espressione di sé e dimostra la sua attitudine per le dinamiche: dalla natura esplosiva di un ritornello pop alla presa salda e confortante di una ninna nanna. Lo fa a volte in modo aneddotico, utilizzando il connubio tra arrangiamenti sofisticati e un linguaggio schietto.

LALADRA – “LaLadra”

[Rivertale]

punk/new wave

LaLadra è un nuovo progetto musicale che unisce le musiche e la produzione artistica di Federico Poggipollini con la voce e i testi di Susie Regazzi. Il duo si distingue per la sua capacità di fondere le radici punk new wave con una scrittura unica e contemporanea, creando un panorama sonoro e lirico a?ascinante e coinvolgente. Dopo la pubblicazione di diversi singoli il progetto esplora tematiche moderne e rilevanti. La solitudine digitale è uno dei temi centrali, riflettendo su come la tecnologia, pur avvicinando le persone virtualmente, possa amplificare il senso di isolamento e alienazione nel mondo reale.

JAIME ROSSO – “Away EP”

[Domino]

psichedelia, house, soul

“Away” segna la prima uscita di Jaime Rosso su Domino. Ispirato dal trasferimento di Jaime dalla campagna del Kent al sud di Londra, l’EP esplora la tensione tra movimento e immobilità, comunità e solitudine, intensità urbana e calma costiera. È stato registrato in entrambe le località, utilizzando i suoi caratteristici sintetizzatori hardware e un approccio ricco di campionamenti come modo per elaborare ciò che lo circondava. House, soul e dub costituiscono le fondamenta, trasformate in qualcosa di completamente singolare attraverso lo stile di produzione psichedelico di Jaime.

JORDANA – “Jordanaland EP”

[Grand Jury]

indie-pop

Jordana descrive così il suo EP: “Jordanaland è sicuramente una fuga dall’America. È un’oasi dal caos, dove gli assorbenti sono gratuiti, tutto è facile e Luther Vandross è il vicepresidente. Nei video assomiglia molto a Los Angeles…per qualche motivo. Strano. Ma è dove vuoi che sia, basta chiudere gli occhi. L’obiettivo era sicuramente la musica pop: pop sicuro di sé, fiducioso. Penso che l’evoluzione sia derivata dal fatto di sentirmi più a mio agio con la mia voce, da un sound più consolidato e anche dall’ammirazione per artisti che si esprimono in questo modo“.

HELADO NEGRO – “The Last Sound On Earth EP”

[Big Dada]

alt-rock

Helado Negro è il progetto musicale di Roberto Carlos Lange, artista cresciuto nel sud della Florida e residente nella Carolina del Nord, celebre per la sua intima miscela di texture elettroniche, voci delicate e testi riflessivi. Attingendo alla sua eredità ecuadoriana-americana, la musica di Helado Negro esplora temi quali l’identità, la comunità e la connessione, sempre radicati nel calore e nella bellezza sobria. Il suo nuovo EP di cinque tracce intitolato “The Last Sound On Earth” è pubblicato dalla Big Dada, sottoetichetta della Ninja Tune. Ispirate dalla domanda su quale potrebbe essere l’ultimo suono che sentiremo, le canzoni fondono una produzione inquietante con una vulnerabilità lirica, affrontando il dolore, la solitudine, la disillusione e la ricerca della speranza. Attraverso ritmi ipnotici e testi riflessivi, l’EP danza con la tristezza, offrendo movimento e musica come forma di resistenza e liberazione di fronte al collasso emotivo.