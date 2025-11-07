credit: press

I Picture House tornano con un tributo al compianto Brian Wilson. “View From Heaven” è un’ode malinconica e nostalgica alle opportunità perse e ai percorsi alternativi della vita, accompagnata da chitarre scintillanti e armonie ricche di riverbero che non potranno non fare la felicità dei fan dello shoegaze, ma anche di chi adora l’indie-pop più immediato e fragrante. La canzone è solare, immediata e ricca di fascino immediato, con questo giro di chitarra semplice ma accattivante e armonie vocali che ci catturano con eleganza ed empatia immediata.

I Picture House sono una band indie dream-pop, guidata da Jo Carson e Paul Gumma, con Mike Vaughan alla batteria.

Listen & Follow

Picture House: Facebook