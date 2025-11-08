I Khruangbin hanno pubblicato “The Universe Smiles Upon You ii“, la versione rivisitata del loro album di debutto “The Universe Smiles Upon You”, in occasione del suo decimo anniversario. Il nuovo album contiene reinterpretazioni musicali dell’album originale. In “The Universe Smiles Upon You ii”, la band ha modificato la sequenza e la tracklist, rimuovendo il brano di apertura dell’album originale “Mr. White” e scegliendo di includere “Bin Bin”, che in origine era un brano bonus dell’album in Giappone. La nuova versione di “Mr. White” prende ora il posto di “Bin Bin” nell’edizione giapponese del CD, intitolata “M. Blanc”.

L’uscita è accompagnata anche da un nuovo video musicale per “White Gloves ii”. L’album digitale è ora disponibile ovunque tramite Dead Oceans.