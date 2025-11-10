Gli I-DAYS Milano sono pronti per annunciare gli artisti che domenica 5 luglio 2026 saliranno sul palco dell’Ippodromo SNAI La Maura per una grande serata: i Foo Fighters.

La band americana porterà ad I-DAYS Milano l’unica tappa italiana del loro Take Cover Tour 2026.

Dave Grohl, Nate Mendel, Pat Smear, Chris Shiflett e Rami Jaffee si uniscono al cast già annunciato degli I-DAYS Milano 2026 (e altri grandi nomi arriveranno nelle prossime settimane) in un momento importante per la loro carriera. La band, infatti, festeggia quest’anno il 30° anniversario dell’album d’esordio e ha pubblicato negli ultimi mesi due singoli inediti (a luglio “Today’s Song” e a ottobre “Asking for a Friend”) che sono un primo assaggio di nuova musica inedita dall’acclamato “But Here We Are” del 2023.

Il “Take Cover Tour 2026″ porterà la band in giro per il mondo dopo il “Everything or Nothing at All” tour del 2024, una serie trionfale di spettacoli acclamata dal Guardian per la sua “intensità emozionante” e che ha spinto l’Evening Standard a proclamare la band “ancora i re indiscussi del rock da stadio”.

Ad aprire la data due band molto amate dal pubblico e dalla critica: Idles e Fat Dog.

Gli Idles, la band britannica capitanata dal cantante Joe Talbot, si muove nel mondo dell’heavy post-punk, con testi caratterizzati da una visione fortemente progressista che parlano di vulnerabilità, accoglienza, immigrazione e fratellanza. L’ultimo album “Tangk“, uno dei progetti più sorprendenti del gruppo, è un lavoro più melodico ed elettronico dei precedenti composto da canzoni d’amore viscerali e storte.

I Fat Dog sono una delle band emergenti più entusiasmanti degli ultimi anni, evocatori di quel genere di spettacoli dal vivo frenetici e selvaggi che non si vedevano da anni e ora creatori di “WOOF.“, un album di debutto brillante e sconvolgente. Il suono prodotto dai Fat Dog è “musica da urlare dentro un cuscino”, un’entusiasmante miscela di electro-punk, ringhi rock’n’roll, paesaggi sonori techno, industrial-pop ed euforia rave, musica per lasciarsi andare.

I biglietti per questo atteso appuntamento saranno disponibili in prevendita sull’app I-DAYS dalle 10:00 di giovedì 13 novembre, su My Live Nation dalle ore 15.00 di giovedì 13 novembre e in vendita generale dalle ore 10.00 di venerdì 14 novembre QUI.

Questo il calendario aggiornato:

3 luglio 2026 Ippodromo Snai San Siro: Florence + The Machine

5 luglio 2026 Ippodromo Snai la Maura: Foo Fighters + Idles + Fat Dog



6 luglio 2026 Ippodromo Snai la Maura: System of a Down + Queen of the stone age + Acid Bath