Credit: press

Hayley Williams ha confermato le date del suo tour mondiale da solista del 2026 e ha annunciato l’intenzione di “offrire ai fan maggiori possibilità di acquistare i biglietti“.

La Williams ha pubblicato ufficialmente le date sul suo account Instagram e c’è anche l’Italia: tappa a Milano, 5 giugno, Alcatraz.

È possibile registrarsi per la prevendita QUI.

Dopo la registrazione, i fan riceveranno un’e-mail con un codice di “sblocco dei biglietti” prima dell’inizio della prevendita che dovrebbe partire venerdì 14 novembre. Non ci sono ancora notizie ufficiali sulla data italiana e sulla prevendita dei biglietti.

Parlando della vendita dei biglietti, Williams ha scritto:

“Sento che è il momento giusto per dirvelo…sto per partire per il tour. E voglio che i biglietti arrivino nelle mani dei miei fan, a un prezzo il più ragionevole possibile. Ho avuto innumerevoli conversazioni con il mio team, che ha dedicato innumerevoli ore alla ricerca della soluzione migliore per consentire ai fan di acquistare i biglietti. È stato difficile (a dir poco) e, purtroppo, non c’è modo di garantire che nessun biglietto venga rivenduto a prezzi gonfiati. Ma stiamo facendo del nostro meglio. In breve, sto provando una piattaforma chiamata Openstage per ospitare una registrazione verificata per la prevendita. Il sistema di convalida dei fan di Openstage aiuta a verificare i fan umani e a ridurre i bot e i bagarini, dando ai miei fan una migliore possibilità di accedere ai biglietti. Tutti gli iscritti dovranno verificare sia il loro indirizzo e-mail che il loro numero di telefono come misura preventiva contro i bot e i bagarini. Solo coloro che si sono registrati e verificati per la prevendita riceveranno un codice unico per acquistare i biglietti durante il periodo di prevendita. È importante notare che ricevere un codice non garantisce la possibilità di acquistare i biglietti, che saranno venduti in base all’ordine di arrivo”.

Ha insistito sul fatto che “questo sistema non sarà perfetto” e che i fan “non dovrebbero fare i salti mortali per acquistare i biglietti per vedere lo spettacolo“. “Purtroppo, è un sistema comunque difettoso e complicato. Il mio team e io stiamo facendo tutto il possibile e spero che le procedure che abbiamo messo in atto consentiranno ai miei fan di acquistare il maggior numero possibile di biglietti (al valore nominale). Non vedo l’ora di tornare in tour e rivedere tutti voi. Balleremo, urleremo e piangeremo insieme“.