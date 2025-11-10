Henry Rollins e Ian MacKaye insieme in un nuovo progetto? Questa sembrava una bella notizia. Sembrava.

Rollins non pubblica nuova musica da molto tempo e MacKaye non è più in primo piano come un tempo, ma Rollins (che nel 2023 dichiarava che non aveva alcuna intenzione di tornare in una band) stesso, la settimana scorsa, sembrava portarci in una nuova direzione:

Qualche settimana fa sono andato a Washington per lavorare a un grande progetto. Ian MacKaye e io siamo andati agli Inner Ear Studios, dove abbiamo registrato i nostri primi dischi decenni fa, e abbiamo mixato una sessione di quattro canzoni con il grande Don Zientara alla console. Si tratta dello stesso studio dove hanno registrato i Teen Idles, i Minor Threat, i Bad Brains e molti altri. È stato fantastico tornare lì con Ian e Don. A metà del mixaggio, si è unito a noi nientemeno che Eddie Janney, membro degli Untouchables, Rights Of Spring, One Last Wish, Happy Go Licky, Skewbald e altre grandi band. La sua presenza ha arricchito notevolmente la sessione. Per quanto riguarda i brani, li ho masterizzati alcuni giorni fa e ora sto lavorando al layout e al design del disco. Quando sarà pronto, ve lo farò sapere. Siamo davvero entusiasti di questo progetto.

Ora ecco però il chiarimento, che svela la vera natura della cosa.

Rollins infatti ha pubblicato una lunga dichiarazione sul suo sito web chiarendo che né lui né MacKaye compaiono effettivamente nel disco.

“Prima di tutto, penso di dover chiarire una cosa. La settimana scorsa vi ho detto che sono andato a Washington e ho mixato alcuni brani con Ian MacKaye agli Inner Ear Studios nella bellissima Arlington, in Virginia. I brani che abbiamo mixato non erano il risultato di una collaborazione, a parte il mixaggio stesso. Io non sono nel nastro. Ian non è nel nastro. Nessuno di noi due è nel nastro“. Quello su cui stavamo lavorando era un demo, registrato nel 1979, da una leggendaria band punk che recentemente è entrata in mio possesso. Ho fatto trasferire il nastro dal bravissimo Pete Lyman della Infrasonic Sound di Nashville e gli ho chiesto di inviare i brani a Ian in modo che potesse portarli all’Inner Ear e caricarli. ll mix è stato realizzato abbastanza rapidamente perché si trattava solo di otto tracce su un nastro da un pollice e la qualità del suono era ottima fin dall’inizio, quindi c’era ben poco da fare. Le performance sono fantastiche“.

Rollins ha continuato dicendo che ha “contattato un membro della band” con cui stava lavorando, anche se non ha rivelato la sua identità, e gli ha chiesto se “poteva pubblicare i brani” prima di “ottenere il permesso e iniziare a prepararli per la pubblicazione“.

Nel frattempo il buon Henry ha un nuovo libro in arrivo: