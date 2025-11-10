Con le nove tracce del nuovo lavoro, uscito il 7 novembre 2025 su Play It Again Sam, ci si trova in territori non esplorati prima dal trio britannico composto dal frontman Harry McVeigh, dal bassista Charles Cave e dal batterista Jack Lawrence-Brown.

Credit: Jono White

Con l’uscita del prima singolo “Nothing On Me”, la band aveva già intenzione di far assaporare queste nuove ambientazioni sonore catapultandoci prima, dunque, in un mood di puro stampo progressive rock che ricorda i primi Genesis fino ad condurci, con l’altro singolo, “In The Middle”, che chiude il full-length, con oltre sei minuti di synth travolgenti e basso incalzante che si spinge fino ad una corale base strumentale che evoca i Porcupine Tree.

“Night Light” si orienta quindi verso diverse matrici direzionali sorrette da un climax seventies che ammalia con una poliedricità di generi, che vanno dall’indie pop della riuscitissima “All The Best” al pattern krautrock di “Keep Up”, terzo singolo estratto, con il suo incedere ruffiano, fino ad arrivare ai classici inni marchio di fabbrica della band come la bellissima “Juice”.

Invero, l’audacia del trio di Ealing non si ferma alla sola ricerca di variopinte armonie ma si indirizza su sopraffini arrangiamenti come nella grintosa “I Just Wanna Win”, nella quale un ritornello memorabile abbraccia un intenso sax cinematografico, ma anche nella mesta title track che si sdoppia, regalandoci una prima parte accompagnata dalla voce sofferta di McVeigh ed una seconda che invece si riempie di speranzosa energia fino al brusco finale.

Nato nella stanza degli ospiti di McVeigh e in studio al Church Studio di Londra, questo settimo album arriva a 16 anni dal debutto e vede alla cabina di regia il produttore Riley MacIntyre (London Grammar, Foster The People, The Kills, Arlo Parks, Adele, Royal Blood), a cui si è aggiunto il tastierista Seth Evans, che hanno supportato la band mentre adottava un nuovo approccio ovvero quello di perfezionare i brani suonandoli dal vivo prima della registrazione.

Il risultato è senz’altro evidente e conseguito con l’immancabile sezione elettronica a sorreggere il resto della strumentazione con al centro la riconoscibile voce baritonale di Harry che trasporta e coinvolge soprattutto quando si tratta di intonare refrain, come quello presente nella vivace “Going Nowhere”, ma anche quando si tratta di emozionare come nella meravigliosa e struggente “Everything Is OK”, uno dei brani più belli dell’album e, probabilmente, una delle migliori ballad della band.

Con “Night Light”, i White Lies si dimostrano ancora una volta una band determinata e con solide fondamenta e, come affermato da Harry McVeigh, “Finalmente sappiamo cosa stiamo facendo”; in effetti, siamo in presenza di un lavoro maturo, profondo e raffinato che li mette a proprio agio nello sperimentare ambientazioni mai affrontate prima ancorché l’impronta tipica della band non accenna a snaturarsi affatto.