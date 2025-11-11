Bill Callahan è tornato! L’artista pubblicherà il suo nuovo album “My Days Of 58” all’inizio del prossimo anno. Callahan ha pubblicato “REALITY”, il suo ultimo album solista, nel 2022. Callahan ha registrato “My Days Of 58” con lo stesso gruppo di musicisti che lo ha accompagnato nel tour del precedente album.

Nelle note stamp di “My Days Of 58” su Bandcamp, Callahan dice: “L’improvvisazione, l’imprevedibilità, l’ignoto sono ciò che mi spinge a continuare a fare musica. Si tratta di ascoltare se stessi e gli altri. Molte delle parti migliori di una registrazione sono gli errori: trasformarli in punti di forza, usarli come trampolini di lancio verso qualcosa di umano”. Lo definisce un “disco da salotto” e poi spiega: “Non sto parlando affatto di fedeltà. Atteggiamento da salotto. Atmosfera da salotto. Non troppo forte, non ultraterreno. Ho chiesto che gli ottoni fossero rilassati come qualcuno che suona sul divano, non un’esplosione dal paradiso o dall’inferno“.

“The Man I’m Supposed To Be” è il primo assaggio di un disco atteso il 27 febbraio via Drag City.

Tracklist:

1 Why Do Men Sing

2 The Man I’m Suppoised To Be

3 Pathol O.G.

4 Stepping Out For Air

5 Lonely City

6 Empathy

7 West Texas

8 Computer

9 Lake Winnebago

10 Highway Born

11 And Dream Land

12 The World is Still