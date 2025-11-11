Credit: Press

“House” con John Cale è il primo assaggio dell’album di Charli XCX scritto per l’attesissimo “Cime Tempestose” di Emerald Fennel, con Margot Robbie e Jacob Elordi, nuovo adattamento per lo schermo del classico di Charlotte Brontë, la cui uscita in Italia è prevista per febbraio 2026.

L’artista ha dichiarato:

Lo scorso Natale ho ricevuto una chiamata da Emerald Fennell che mi chiedeva se avrei preso in considerazione di lavorare a una canzone per il suo adattamento di Cime Tempestose. Ho letto la sceneggiatura e mi sono sentita immediatamente ispirata, così io e Finn Keane abbiamo iniziato a lavorare non solo su una, ma su molte canzoni che sentivamo connesse al mondo che stava creando. Dopo essere stata così immersa nel mio precedente album, ero entusiasta di evadere in qualcosa di interamente nuovo, interamente opposto. Quando penso a “Cime Tempestose”, penso a molte cose. Penso alla passione e al dolore. Penso all’Inghilterra. Penso alle brughiere, penso al fango e al freddo. Penso alla determinazione e al coraggio.

e ancora:

Alcuni anni fa ho guardato il documentario di Todd Haynes sui The Velvet Underground. Come molti di voi sanno, sono una grande fan della band e sono rimasta molto colpita dal documentario. Una cosa che mi è rimasta impressa è stata come John Cale ha descritto un requisito sonoro chiave dei The Velvet Underground. Che qualsiasi canzone doveva essere allo stesso tempo “elegante e brutale”. Mi sono fissata su quella frase. L’ho scritta nella mia app per le note e la tiravo fuori di tanto in tanto e pensavo a cosa intendesse.

Mentre lavoravo alla musica per questo film, “elegante e brutale” era una frase a cui tornavo continuamente. Un giorno, mentre ero in tournée ad Austin, io e Finn siamo andati in studio e abbiamo scritto lo scheletro di una canzone che alla fine sarebbe diventata House. Quando l’estate è finita, stavo ancora rimuginando sulle parole di John. Così ho deciso di contattarlo per avere la sua opinione sulle canzoni che la sua frase aveva ispirato così profondamente, ma anche per vedere se avesse voluto collaborare a qualcuna.

Charli XCX poi racconta l’incontro con Cale:

Ci siamo messi in contatto, abbiamo parlato al telefono e wow… quella voce, così elegante, così brutale. Gli ho inviato alcune canzoni e abbiamo iniziato a parlare specificamente di House. Abbiamo parlato dell’idea di una poesia. Ha registrato qualcosa e me l’ha inviato. Qualcosa che solo John poteva fare. Ed è stato… beh, mi ha fatto piangere. Mi sento così fortunata di aver potuto lavorare con John a questa canzone. Sono così entusiasta di condividerla con tutti voi, seduta in silenziosa attesa.

All’inizio del prossimo anno, Charli reciterà in “The Moment” di A24. Basato su un’idea originale di Charli e diretto da Aidan Zamiri, il film è la prima co-produzione della sua nuova impresa studio365.

Inoltre, Charli reciterà nel remake di Daniel Goldhaber dell’horror cult del 1978 “Faces of Death”, nel thriller erotico di Greg Araki “I Want Your Sex”, nell’imminente film indipendente di Cathy Yan “The Gallerist”, nel fantasy d’epoca di Julia Jackman “100 Nights Of Hero”, nel film satirico di Romain Gavras “Sacrifice” e nel dramma intimo di Pete Ohs “Erupcja”.

Ascolta “House”: