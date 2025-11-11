I Deadletter tornano in Italia!
Li abbiamo visti la scorsa estate ad Artivive Festival. Ora la band britannica dei Deadletter, ormai una garanzia per il nostro pubblico, si prepara per un grande ritorno, in occasione del tour di presentazione del suo ultimo attesissimo album.
“Existence Is Bliss” uscirà il 27 febbraio 2026 ed è anticipato oggi dall’uscita del primo singolo tratto dall’album: “To the Brim”, un brano che esplora il tema della negazione e che sancisce un nuovo ambizioso inizio per la band originaria dello Yorkshire.
Dopo l’acclamato debutto discografico con “Hysterical Strength” (2024), i Deadletter preparano così un nuovo capitolo della loro storia che ne segna la maturità artistica e la visione ambiziosa, confermandosi come una delle realtà più interessanti della nuova scena alternativa britannica.
Gli appuntamenti da segnare sono tre e li trovate qui:
21.03.26, Bologna – Covo Club
22.03.26, Roma – Wishlist
23.03.26, Milano – Arci Bellezza
Biglietti e Info