“Hello cruel world / I’m not going away / So I might as well have my say” canta Joe Jackson nel suo nuovo album. Non c’è dubbio che, in un momento in cui molti dei suoi contemporanei hanno perso la passione, il talento, la voce o persino la vita, Jackson continui a diventare sempre più forte. “Hope and Fury” potrebbe, in effetti, a qunto dicono le note stampa, essere il suo miglior album di sempre.

Il nuovo album sarà pubblicato in tutto il mondo il 10 aprile 2026. Per accompagnare l’uscita, Joe Jackson e la sua band intraprenderanno un grande tour nordamericano da maggio a luglio 2026, seguito da un’ampia tournée europea da settembre a dicembre. In totale, l’artista vincitore di un Grammy si esibirà in 80 concerti in 14 paesi. I biglietti saranno in vendita dal 14 novembre 2025 sul sito ufficiale di Joe Jackson.

Tre sono le date italiane a novembre 2026:



11 Novembre 2026 – Bologna, Teatro Duse

12 Novembre 2026 – Roma, Auditorium Parco Della Musica (Sala Sinopoli)

14 Novembre 2026 – Milano, Teatro Lirico

Il nuovo album, sempre secondo le note stampa, potrebbe sembrare una via di mezzo tra “Fool” (2019), “Laughter and Lust” (1991) e “Night and Day” (1982).

Come quei dischi, “Hope and Fury” trabocca di melodie memorabili, testi intelligenti e originali e groove funk vivaci, con il canto e il pianoforte di Jackson più forti che mai. Questo è un Joe Jackson più inglese di quanto non si sia visto da un po’, forse un’eredità dell’esperienza Max Champion, con diverse canzoni che mostrano un rapporto di amore e odio con la sua patria.