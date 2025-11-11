Credit: Cultureel Gelderland, CC0, via Wikimedia Commons

Pare proprio che il desiderio di assistere a concerti dal vivo sia più forte che mai. Lo apprendiamo da un articolo pubblicato da COS.

Secondo un nuovo sondaggio condotto da Live Nation su 40.000 persone in 15 paesi, la musica dal vivo è la forma di intrattenimento preferita al mondo, superando streaming, cinema, sport e sesso.

Il sondaggio ha rilevato che quasi quattro persone su dieci in tutto il mondo (39%) sceglierebbero la musica dal vivo rispetto a qualsiasi altra forma di intrattenimento se potessero sceglierne solo una per tutta la vita se c’erano di mezzo film e sport. Quando è stato aggiunto il sesso il 70% ha dichiarato che preferirebbe comunque vedere il proprio artista preferito dal vivo.

“La musica dal vivo non sta solo crescendo, sta plasmando le economie, influenzando i marchi e definendo la cultura in tempo reale“, ha affermato Russell Wallach, Presidente globale di Live Nation per i media e le sponsorizzazioni. “I fan hanno reso il live il cuore pulsante dell’intrattenimento globale, e ora è una delle forze più potenti che guidano la connessione e la crescita in tutto il mondo“.



Per l’84% degli intervistati le esperienze dal vivo danno loro “più vita”. È emerso inoltre che il 76% degli intervistati è interessato agli eventi dal vivo con protagoniste donne.

A questo punto si spera che sondaggi simili spingano a fare una bella revisione sui prezzi, decisamente alti in troppi casi (e la stessa Live Nation ne sa qualcosa), anche se, probabilmente tutto porterà all’effetto contrario: pur con i prezzi alti l’esperienza live è sempre gettonatissima…perché renderli più economici?