Sebbene gli Home Star siano una novità, Evan Lescallette (unico autore dei brani degli Home Star e membro fondatore dei Marietta) ha sempre scritto musica. La maggior parte di “A Binding Life”, album in uscita il 9 gennaio via Born Losers Records, è stata scritta tra il 2020 e il 2023, mentre la pandemia di COVID-19 si stabilizzava in una routine inquietante. Il disco è il culmine di cambiamenti, scoperte, turbolenze e amore. Ogni canzone è frutto della meticolosa attenzione ai dettagli che Lescallette riversa in tutti i suoi brani, con ogni frase, riff e armonia che formano un intricato quadro di visioni modellato in una cornice meticolosa.



C’è un po’ di tutto in “A Binding Life”. Alcuni frammenti si ritrovano nelle influenze surf rock e garage indie annidate nel ventre di Harrisburg, in Pennsylvania, mentre altri derivano da un profondo affetto per il punk rock e da un debole per i ritornelli anthemici.

Forse la cosa più evidente, però, è un senso di accettazione e conforto che traspare nonostante il disagio generale dei testi dell’album. Conforto nel senso di appartenenza, di identità e di accettazione delle cose al di fuori del proprio controllo.

Ci sono canzoni d’amore, canzoni tristi, canzoni rabbiose, ballate, canzoni sulla religione, canzoni sulla perdita, canzoni sulle notizie della città natale, riunite in un robusto medley di chitarre e batteria (suonate da Tim McMonigle) che crea il caratteristico sapore rock di Home Star e, non lo si sottolineerà mai abbastanza, roll.

“Winner” è il nuovo assaggio:

Ho scritto questa canzone subito dopo una gita al centro commerciale, durante la quale ho mangiato da solo in un affollato food court. Parla della sensazione di sentirsi un perdente. Ho sempre saputo che sarebbe stata la canzone di apertura dell’album. Ho cercato di trasmettere un po’ di disperazione attraverso il riff di chitarra, che spero arrivi all’ascoltatore.

