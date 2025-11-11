I Refused stanno realizzando i loro ultimi concerti, ma già incombe il nuovo progetto. I Backengrillen infatti hanno tre dei quattro membri dei Refused: il cantante Dennis Lyxzén, il bassista Magnus Flagge e il batterista David Sandström, oltre al sassofonista Mats Gustafsson. Oggi annunciano il loro album di debutto omonimo., atteso il 23 gennaio. Preorder QUI.

“La musica dei Backengrillen è un inno al caos e alla distruzione“, afferma la band in una dichiarazione. “L’idea di base è quella di prendere un riff death/doom metal o noiserock e suonarlo fino a quando non perde significato, per poi farlo a pezzi come un gatto famelico farebbe con un topolino di bosco. È piena zeppa dell’odio verso se stessi endemico nella provincia di Västerbotten, da cui provengono i membri. Il disco è stato scritto un giovedì durante la loro prima prova in assoluto, eseguito dal vivo un venerdì e registrato un sabato, quindi quello che state ascoltando è musica grezza, stupida, istintiva, suonata da esperti fornitori di hardcore punk, metal, free jazz, noise ecc. Il secondo disco è in fase di realizzazione, meno stupido, più brutto. Restate sintonizzati e fanculo i porci“.

“A Hate Inferior” (10 minuti!) è il primo assaggio:

<a href="https://backengrillen.bandcamp.com/album/backengrillen-2">Backengrillen by Backengrillen</a>