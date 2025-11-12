credit: Max Miechowski

I Dry Cleaning pubblicano “Cruise Ship Designer”, il secondo singolo tratto dal loro nuovo album “Secret Love” in uscita il 9 gennaio 2026. Il nuovo brano segue il singolo d’esordio “Hit My Head All Day” ed è accompagnato da un video musicale in cui Lewis Maynard, membro della band, eseguire una coreografia ideata da BULLYACHE.

“Cruise Ship Designer” è una classica canzone pop dei Dry Cleaning, raccontata secondo il punto di vista di un imprenditore nautico convinto, in modo illusorio, che il suo lavoro abbia un valore sociale, un inno al carrierismo spensierato, che richiama anche “Making Plans for Nigel” degli XTC. La cantante e autrice dei testi Florence Shaw spiega: “La canzone parla di un designer di navi da crociera e hotel, competente e ben pagato, che però non crede che il suo ruolo abbia un vero valore. Cerca di godersi il lavoro e di dedicarsi alle sfide che comporta.“

L’album, a quanto ci dicono le note stampa, si colloca nel rock d’avanguardia, catalizzando la paranoia reaganiana del punk e dell’hardcore statunitense dei primi anni ’80 con l’andatura asciutta di Keith Richards, lo stoner rock, il degrado distopico, la no wave e il fingerpicking pastorale, mentre la voce di Florence, meticolosamente calibrata sui paesaggi sonori dei suoi compagni di band, si colloca nella tradizione degli artisti spoken word che vanno da Laurie Anderson a Sue Tompkins dei Life Without Buildings.