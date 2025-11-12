Nessun bisogno di perdersi in troppi giri di parole per presentare la musica dei Family Battenberg: il loro è un garage rock grezzo, viscerale, intriso di fuzz e melodie acidissime. Il quartetto gallese parte a tutta velocità con le sei tracce di “Spider Rock Forever” — verosimilmente il loro EP di debutto, dato che le informazioni in rete scarseggiano — offrendo un concentrato di energia sporca e adrenalinica che farà felici gli estimatori del rock più ruvido e selvatico.

Le atmosfere sono lisergiche, acide come succo di limone acerbo, e avvolgono chitarre “arrugginite” e linee ritmiche dal tiro micidiale. L’anima del disco guarda ai lati più oscuri e deviati degli anni ’60 e ’70, ma senza rinunciare a una certa attitudine contemporanea: in più di un passaggio, i Family Battenberg sfiorano i territori dello stoner rock, come dimostrano le potenti “Gwyllgy” e “Anteater”, veri picchi dell’EP.

Non mancano aperture più morbide, dove la band esplora le sfumature di una psichedelia folk-pop dal sapore rétro — l’ipnotica, acustica “Friend of Mine” ne è un ottimo esempio. Tuttavia, “Spider Rock Forever” dà il meglio di sé proprio nei momenti più abrasivi, quando il suono si fa fangoso, distorto, autenticamente garage.

In sintesi, un debutto breve ma convincente: i Family Battenberg sono un nome da tenere d’occhio per chiunque ami il rock sporco, acido e senza compromessi.

