Dopo il grande successo della data a Milano dello scorso febbraio e il sold-out di quella di Bergamo (prevista per martedì 25 novembre alla ChorusLife Arena), Marilyn Manson è pronto a ritornare in Italia anche nell’estate del prossimo anno.

Il musicista nativo dell’Ohio ha appena annunciato tre nuove date a supporto del suo dodicesimo LP, “One Assassination Under God – Chapter 1”, uscito a novembre 2024, previste per luglio 2026.

L’artista più iconico e provocatorio della scena rock mondiale sarà nel nostro Paese sabato 11 luglio in Piazza Ariostea a Ferrara (per il Ferrara Summer Festival), lunedì 13 alla Fiera Del Levante di Bari e martedì 14 al Parco Della Musica di Roma (all’interno del Rock In Roma).

I biglietti per i tre concerti italiani saranno in vendita a partire dalle ore 10 di giovedì 13 novembre su ‘Vivaticket.com‘.