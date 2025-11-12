Gli A Place To Bury Strangers torneranno in Italia nel prossimo mese di aprile.
La band più rumorosa di NYC presenterà il suo settimo LP, “Synthesizer“, uscito a ottobre 2024 via Dedstrange, la label di loro proprietà.
Saranno ben quattro le date nel nostro paese previste per lunedì 20 al Monk Club di Roma, martedì 21 all’Ex Fila di Firenze, mercoledì 22 al TPO di Bologna e giovedì 23 alla Santeria Toscana 31 di Milano.
In apertura suoneranno i Kontravoid.
I biglietti per il concerto laziale sono già disponibili sul sito del Monk, mentre non abbiamo ancora notizie sui canali di vendita per gli altri live-show, che verranno comunicati nelle prossime settimane.