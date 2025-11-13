Avevamo già da un po’ sul nostro radar i gustosi Dear Boy che, finalmente, hanno pubblicano il loro atteso secondo album, “Celebrator”.

Dove andiamo a parare? Beh, esattamente dove si sapeva. Un power-pop che gronda melodia e malinconia, con quei ritornelli che ti fanno venire la pelle d’oca perché sono tanto esaltanti quanto dannatamente agrodolci e sanno fanni assaporare nello stesso tempo gioia e tristezza, lacrime e sorrisi.

Freschissimo ed energico, “Celebrator” si fa amare immediatamente per quella piacevole urgenza che emana, come se i nostri Dear Boy fossero andati in studio assolutamente a cuore leggero e, senza tanto pensarci su, avessero iniziato a sfoernare melodie. Questo mood, questa leggerezza ci arriva e ci esalta. Le chitarre rumorose, i ritmi e il groove alla Stone Roses, la scuola power-indie-pop americana che guarda con affetto al piglio made in UK degli anni ’90, i Dear Boy sono andati a scuola e ne sono usciti da primi della classe, ma non fanno gli spocchiosi, non fanno i superiori, no, sono rimasti “terra terra” e sono pronti ad abbracciarci con passione per portarci nel loro mondo.

<a href="https://dearboy.bandcamp.com/album/celebrator">Celebrator by Dear Boy</a>

Un disco indie-rock caldo e pieno di passione, questo volevano fare i Nostri e ci sono riusciti, catturandoci con entusiasmo in quel fragore chitarristico che non può che scaldare il cuore, con quella passione per la musica che riesce a mettere sotto lo stesso tetto, con apparente facilità, i Pumpkins con madchester, la Creation Records con i Goo Goo Dolls, senza dimenticare nemmeno tutte quelle band perfette per musicare certe serie TV anni ’90: ecco qui ci trovate tuto questo, ve lo assicuro.

E comunque ragazzi, quando arrivate in fondo, vi prego alzate al massimo perchè immergersi nel frastuono iper malinconico di “Daylight Savings” è qualcosa di assolutamente meraviglioso e catartico. Per me una delle canzoni dell’anno.

