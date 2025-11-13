Credits: Press

Ipnotici, in continua sperimentazione e soprattutto latini: i Balthvs, terzetto colombiano nato nel 2020, continuano a meravigliare con il loro sound funk e psichedelico nell’ultimo progetto “Flesh and Soul”, culmine di un lavoro intenso e riflessivo maturato nei 4 album precedenti. Tra l’album di debutto “Macrocosm”, sperimentazioni varie e nuove sonorità, il gruppo sta illuminando (e facendo innamorare!) palchi da tutto il mondo, tra cui – a breve – quello italiano.

Save the date: 18 novembre 2025, BIKO Club di Milano. In attesa del live, i Balthvs ci hanno offerto qualche anticipazione.

Ciao, spero che il tour stia andando bene! Questa sarà la vostra prima volta in Italia: quali sono le vostre aspettative per questo debutto a Milano?

È difficile dirlo! Non abbiamo mai avuto l’occasione di suonare in Italia, quindi preferiamo non creare aspettative precise. Ogni luogo ha la sua energia e le sue peculiarità: alcuni diventano tappe fisse, altri restano esperienze uniche.

E invece, cosa possiamo aspettarci noi dal vostro concerto?

Una band che ha attraversato molto per arrivare fin qui — siamo in tour da due mesi e mezzo. Aspettatevi delle sorprese 🙂

Come sono cambiati i vostri live dal 2020 a oggi?

Abbiamo un nuovo bassista e da cinque anni cerchiamo di liberarci del nostro sound del 2020.

Ho visto che state condividendo alcune date con i Sons of Sevilla! Ci sono altri artisti con cui vi piacerebbe dividere il palco?

Non particolarmente, preferiamo concentrarci interamente sul nostro spettacolo. Sentiamo di avere ancora molta strada da fare.

Quest’anno avete pubblicato l’ipnotico EP “Flesh and Soul”; come descrivereste il processo creativo che c’è stato dietro?

È un brano dall’atmosfera malinconica; attraversare i cambiamenti nella formazione e la consapevolezza che saremmo rimasti lontani da casa per molto tempo ci hanno messi in uno stato d’animo malinconico ma, allo stesso tempo, ottimista.

Manca sempre meno alla data fatidica: