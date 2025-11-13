Credit: Luca A. d’Agostino/Phocus Agency

È una sensazione strana quella che provo all’inizio della visione del pregevole spettacolo “Back To The 80s” curato da Gabriele Medeot. Mi spiego. Sono qui nel piccolo e molto accogliente Teatro Modus di Verona e mi godo questo posto intimo e raccolto e nel frattempo il buon Gabriele, su un palco ricco di cimeli e vinili anni ’80, ci racconta di quegli anni, che, in realtà, non sembravano affatto intimi e raccolti, ma anzi, erano in apparenza grandi, scintillanti, roboanti e, nello stesso tempo, densi tanto di luci quanto di ombre.

La cosa non mi ha provocato un corto circuito, come si potrebbe pensare, ma anzi, mi ha ancora di più invogliato a godermi questo tuffo negli anni ’80 con Gabriele come ottimo Cicerone. Accompagnato da Laura Panetta (voce) e Giovanni Bertossi (chitarra), entrambi bravissimi, lasciatemelo dire fin da subito, il Nostro ha, con grande passione e sapienza, ripreso in mano il filo degli anni ’80, sia dal punto di vista storico e politico, sia musicale, in un perfetto intreccio di situazioni e personaggi, tutti con il suo pezzo di colonna sonora da portare al decennio o quantomeno, tutti necessari a giustificare una canzone di quegli anni.

Gabriele parla con assoluta competenza e lo fa in modo coinvolgente, divertente a tratti e vi assicuro che l’oretta e mezza che lui e i suoi compagni di viaggio hanno imbastito scorre via in modo delizioso, tra musica dal vivo e storytelling, tra sogni e speranze, tra domande, risposte e qualche inevitabile confronto con il presente, mentre sono riproposti in modo impeccabile e originale (da brivido la versione di “With Or Without You” degli U2) brani di Phil Collins, Beatles (che non sono degli anni ’80, certo, ma c’è un motivo alla loro presenza in scaletta), David Bowie (pelle d’oca per “Heroes”), Tracy Chapman e tanti altri.

Certo, il punto focale è quel Live Aid che Gabriele ha accuratamente descritto nel suo ultimo libro “Live Aid: Il suono di un’era. Gli anni Ottanta e il sogno di un mondo migliore“: la devozione per Bob Geldof traspare, eccome se traspare, ma non è un inghippo, anzi, è quella scintilla che fa ancora di più brillare gli occhi di Gabriele, capace di farci rivivere in pieno e con ancor più entusiasmo come quel sogno musicale, come quella “pazzia” sia poi diventata realtà.

Lo show quindi non è una mera “promozione” di un libro, no affatto, è parte integrante se vogliamo della lettura, è affascinante compendio di un testo che, come è successo anche stasera, non si limita a parlare di musica, ma parla anche di fatti, di persone e di come la gente poteva o avrebbe potuto cambiare. Il fatto che poi Laura e Giovanni, in maniera superlativa, abbiano supportato Gabriele (al piano) nell’esecuzione dei brani è davvero quello che ha saputo aumentare e cementare realmente l’empatia con il pubblico, affascinato dalle storie narrate e rapito dalle musiche che supportano quelle stesse storie, musiche e canzoni che hanno, ognuna, un assoluto perché all’interno dello spettacolo.

Avrete capito quindi che il mio giudizio è più che positivo per questo “Back To The 80s” e vi invito a non perdere le prossime tappe (il 14 novembre al Teatro Comunale di Monfalcone, il 20 novembre a Casa della Musica di Trieste e il 22 novembre allo Spazio Villalta di Udine), nella speranza che tante altre se ne possano aggiungere.

Bravo Gabriele.