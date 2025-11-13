credit: press

In uscita venerdì 5 dicembre 2025, la ristampa celebrativa in doppio LP di “Sempre più vicini” – rimasterizzato e pubblicato in doppio vinile per preservare l’integrità e la profondità del suono – segna il ritorno di un’opera che ha ridefinito la musica italiana e consacrato i Casino Royale come una delle band più visionarie e influenti della loro generazione.

Per l’occasione, viene anche pubblicato, per la prima volta in vinile, “1996: Adesso!” che si potrà trovare esclusivamente nel box deluxe numerato in edizione limitata, un oggetto da collezione che restituisce materia e memoria a un suono nato per restare.

Oltre ai due doppi vinili di “Sempre più vicini” e “1996: Adesso!”, il cofanetto contiene, un booklet di fotografie inedite, due card con la riproduzione delle copertine originali, uno stencil e un adesivo con l’iconico logo, omaggio all’immaginario visivo della band.

Un’edizione speciale che non si limita a custodire, ma a ricreare un ponte tra epoche, linguaggi e sensibilità, dove l’ascolto torna a essere esperienza fisica, gesto, presenza.

Il preorder è disponibile QUI.

A trent’anni dalla sua pubblicazione, “Sempre più vicini” non è solo un ricordo indelebile, ma una bussola, un suono che torna nel presente con la stessa forza inquieta con cui nacque nell’anno astrale 1995, dove la produzione visionaria di Ben Young riuscì a fondere suoni e sensibilità diverse, realizzando un disco che sembra morbido in superficie ma in realtà attraversato da una tensione e da una motivazione feroce.

Le linee di basso respiravano come vene, i beat avevano il peso della notte, e le voci di Alioscia Bisceglia e Giuliano Palma si alternavano come due lati di una stessa emozione: una più ruvida, l’altra più lirica, unite da un’urgenza comune di raccontare il proprio tempo

A completare il racconto di questo anniversario, “1996: Adesso!” — pubblicato originariamente nel 1996 e ora per la prima volta disponibile in vinile — rappresenta l’altra metà di quel viaggio, il passo successivo di un cammino in cui i Casino Royale trasformano la tensione di “Sempre più vicini” in movimento, in visione, in emozione viva e pulsante.

Riascoltati oggi, queste opere non suonano come ricordi, ma come presenze vive.

Parlano di identità, di connessioni fragili, di un bisogno di autenticità che non ha perso urgenza.

Il doppio vinile celebrativo restituisce all’ascolto quella profondità che appartiene solo ai dischi nati per durare: un suono che non si limita a occupare lo spazio, ma lo plasma, lo abita, lo rende memoria condivisa.

Un capolavoro che continua a parlarci non solo del tempo in cui è nato, ma di ogni tempo che attraversiamo.

Due album che, dopo trent’anni, sono Sempre più vicini, Adesso!