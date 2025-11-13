Ma guarda un po’ chi si fa un giro nei piccoli studi di Tiny Desk. Addirittura i Pulp del buon Jarvis Cocker.

Il brano più vecchio che hanno suonato, “Acrylic Afternoons”, risale all’album del 1994 “His ‘n’ Hers”. Da notare poi la presenza della vivace “Something Changed”, tratta dall’album “Different Class” del 1995, insieme a una delle canzoni più significative della carriera dei Pulp e preferite dai fan, “This Is Hardcore”, originariamente pubblicata nel 1998. Hanno completato il set con la dolceamara “A Sunset” tratta dall’ultimo album “More”.

Tracklist:



This Is Hardcore

Something Changed

A Sunset

Acrylic Afternoons