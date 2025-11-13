credit: Claudia Ferri

“Alpha Centauri”, il nuovo singolo di Marta Del Grandi, è un brano pop introspettivo e coinvolgente che permette alla voce di Marta di vagare nella nostalgia della sua adolescenza.

Il mese scorso Marta aveva annunciato l’uscita del seguito di “Selva” con i brani “Antarctica” e “Neon Lights”: “Dream Life” è il secondo album di Marta Del Grandi per Fire Records.

A proposito del nuovo brano estratto Marta commenta: “Alpha Centauri è stato ispirato da un libro che ho letto e che mi ha ricordato gli anni della mia adolescenza e delle scuole superiori. Improvvisamente i ricordi sono riaffiorati in modo vivido. Mi è piaciuto scriverne e trovare un legame con le stelle. Per ‘Alpha Centauri’ ho scritto e arrangiato una sezione di fiati e gruppi di voci ispirandomi alle produzione degli anni ’70“.

“Dream Life”, come ci dicono le note stampa, è una fotografia panoramica e multidimensionale punteggiata da una serena disillusione, che trascende i confini musicali mentre le speranze e le aspirazioni personali si scontrano con la vastità delle stelle e oltre.?