I Basciville, duo di fratelli originari di Wexford, composto da Cillian e Lorcan Byrne, tornano con il loro nuovo singolo “Your Own Head”, che vede la partecipazione dell’acclamata cantautrice Ailbhe Reddy.

Un duetto travolgente, tanto dolce e raffinato, quanto capace di crescere ed emozionare, con un climax memorabile. “Your Own Head” offre un primo assaggio del secondo album dei Basciville, in uscita nel 2026.

Un folk scarno ed essenziale, che poi diventa fiume in piena, mentre il duetto tra le voci è qualcosa che ci arriva nel profondo, nell’anima.Con sfumature di REM, Jeff Buckley, The Frames e contemporanei come Gang of Youths, Big Thief o Tamino, “Your Own Head” è folk-rock intriso di dolore esistenziale, cucito insieme da un abile songwriting e da una performance evocativa. Un minimalismo che poi diventa qualcosa di rigoglioso che colpisce fin dal primo ascolto.

“Parla del modo in cui compromettiamo noi stessi in nome dell’amore, della religione e della società in generale. Tocca l’equilibrio tra un certo dovere morale globale, l’attrazione di essere presenti e il mantenimento della propria sicurezza“.

Parlando della collaborazione, Ailbhe spiega: “Sono amica dei ragazzi dei Basciville da anni e abbiamo sempre parlato di collaborare di più. La prima volta che ho messo piede in un vero studio è stato con loro, ed è stata una grande gioia e un momento di chiusura del cerchio lavorare insieme a questa canzone. Abbiamo registrato le voci in una giornata di sole al teatro dell’opera di Wexford e mi sono innamorata subito del brano. Il testo è bellissimo e molto diverso da quello che scriverei per me stessa, il che è sempre emozionante“.

