“Chains Of Love” è il nuovo singolo del nuovo album di Charli XCX, “Wuthering Heights”, scritto per l’attesissimo film di Emerald Fennel per la Warner Bros. Pictures, solo nei cinema dal 12 febbraio 2026.

È possibile preordinare l’album, in uscita venerdì 13 Febbraio su Atlantic Records.

“Chains Of Love” è presente nel trailer ufficiale di “Wuthering Heights”.

All’inizio di questa settimana, Charli ha svelato il primo assaggio dell’album con John Cale dei The Velvet Underground.

Una rivisitazione audace e originale di una delle più grandi storie d’amore di tutti i tempi, “Wuthering Heights” di Emerald Fennell vede protagonisti Margot Robbie nei panni di Cathy e Jacob Elordi in quelli di Heathcliff, la cui passione proibita si trasforma da romantica a inebriante in un’epica storia di lussuria, amore e follia.

All’inizio del prossimo anno, Charli reciterà anche in “The Moment”.. Basato su un’idea originale di Charli e diretto da Aidan Zamiri, il film è la prima coproduzione della sua nuova impresa studio365.

Ascolta “Chains Of Love”: