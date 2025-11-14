Credit: Morten Sandvik

Anna Of The North, cantautrice indie-pop norvegese, svela oggi i dettagli del suo nuovo disco “Girl In A Bottle”.

Dal prossimo lavoro abbiamo già ascoltato i brani “Call Me”, “Waiting For Love” e “Give Me Your Love Back” e ora accogliamo il nuovo singolo “No One Knows You Better”:

Prodotto da Starsmith (JADE, Kylie Minogue) e Sebastian Furrer (COBRAH, Avicii), “Girl In A Bottle segue di 4 anni il precedente “Crazy Life”.

Sulle nostre pagine puoi recuperare le recensioni di “Believe” e “Dream Girl“, lavori che Anna Lotterud, questo il vero nome dell’artista di Gjøvik (Norvegia), ha pubblicato rispettivamente nel 2020 e 2019.

“A Girl In A Bottle” tracklist:

01 “Since You

02 “i’m getting lonely at night”

03 “Call Me”

04 “Waiting For Love”

05 “No One Knows You Better”

06 “friday and saturday i don’t hear a word”

07 “Sunday My Heart Hurts”

08 “Give Me Your Love Back”