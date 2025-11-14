I Vaccines, contro ogni aspettativa, perché nel primo giro di date l’Italia non era presente, arriveranno anche a Milano il 24 aprile 2026 al Fabrique, per celebrare il 15° anniversario dell’uscita del loro iconico album di debutto, “What Did You Expect from The Vaccines?”. Il tour vedrà la band eseguire l’album per intero, insieme a una selezione dei brani più amati dai fan tratti dal loro vasto repertorio.

Pubblicato nel marzo 2011, “What Did You Expect from The Vaccines?” aveva debuttato al quarto posto della classifica britannica, ottenendo la certificazione di disco di platino e dando il via a quella che sarebbe diventata una serie ininterrotta di album nella Top 5 britannica, una serie che è continuata con il loro sesto e più recente album, “Pick-Up Full of Pink Carnations”, nel 2024. Uno dei grandi album britannici degli anni 2010, il disco di debutto contiene i successi che hanno portato la band al successo, tra cui “If You Wanna”, “Post Break-Up Sex” e “Wreckin’ Bar (Ra Ra Ra)”.

Biglietti QUI.