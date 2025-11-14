credit: Bosonetto

Viaggia spedita la corsa dei SI! BOOM! VOILÀ! che dopo l’annuncio della nascita della band ora piazzano il singolo e le date del tour:

16.01 – Livorno – The Cage

23.01 – Bergamo – Druso

24.01 – Pordenone – Capitol

29.01 – Torino – Hiroshima Mon Amour

30.01 – Nonantola (Mo) – Vox

05.02 – Milano – Santeria Toscana 31

18.02 – Roma – Largo Venue

20.02 – Perugia – Urban

21.02 – Ravenna – Bronson

Biglietti disponibili QUI.

Esperienze condivise, suoni che si incontrano, percorsi che si intrecciano fino a diventare un unico movimento: nasce così il ‘CLUB.TOUR.2026’, un viaggio collettivo in cui la musica torna materia viva, fatta di corpi, vibrazioni e presenza.

Per i SI! BOOM! VOILÀ!, il palco è la naturale estensione di ciò che nasce in studio, uno spazio vivo dove la musica prende forma, respira e si trasforma insieme a chi la ascolta, in un equilibrio sottile tra ritmo e silenzio, caos e armonia, che si ricompone ogni volta in modo diverso, come qualcosa che vive davvero.

In questa stessa tensione affonda le radici , il primo singolo “PINOCCHIO”, una scintilla che ha aperto il loro mondo sonoro, fatto di istinto, imperfezione e verità. Un brano noise-punk che pulsa a ritmo accelerato, come un corpo che si risveglia, raccontando l’istante in cui la materia prende forma e si scopre viva. Quell’energia originaria ora si traduce in presenza: sul palco diventa movimento, dialogo, materia che vibra tra corpi e frequenze, fragile e feroce come ogni cosa viva.

SI! BOOM! VOILÀ! nascono dall’incontro di cinque musicisti che, dopo anni di palchi, dischi e collaborazioni diverse, sentono l’urgenza di ricominciare da un suono crudo, diretto, umano.

Un progetto nato senza premeditazione, in una sala di registrazione, come un esperimento spontaneo che ha preso vita da sé — un gesto collettivo che diventa musica.

La band è composta da Roberta Sammarelli (basso), Davide Lasala (chitarra), Giulio Ragno Favero (chitarra), Giulia Formica (batteria) e Michelangelo Mercuri – N.A.I.P. (voce): cinque personalità con percorsi profondamente diversi, ma accomunate dalla stessa tensione creativa.