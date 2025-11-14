Credit: Valentina Versari

“Mouse” è il titolo del singolo che sancisce il ritorno dell’artista bolognese June (alias Giulia Vallicelli) e ne conferma una genuina e naturale attitudine indie-folk, per la quale viene naturale accostarla ad epigoni internazionali.

D’altronde si trova pienamente a suo agio esprimendosi in inglese e la musica che fa da corollario ai suoi testi, al più di natura introspettiva, è perfetta per creare un’atmosfera sospesa, dove emergono tratti intimi e delicati.

Nella fattispecie però June intende anche aprirsi, evocando l’importanza delle cose piccole, semplici, che possono fuggire (come fa il topolino) per poi farsi inevitabilmente catturare.

Il brano, interamente scritto da Giulia, è distribuito da Artist First e può contare, come in passato, sull’apporto di Francesco Francia che ha curato, assieme alla cantautrice, produzione, mix e master.

