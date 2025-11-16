Ad aprile, Justin Vernon e i “suoi” Bon Iver avevano pubblicato “SABLE, fABLE“. Ora, lo stesso Vernon, in una recente intervista, afferma che sarebbe “molto sorpreso” se ci fosse un altro disco dei Bon Iver.

In un’intervista al Times, Vernon dice di essere “in sintonia con l’emozione della musica, la parte malinconica“, ha detto. “Ce l’ho dentro di me grazie alle migliaia di musicisti che ho assorbito e loro sono semplicemente lì. Ma non so quanto ne sia rimasta. Ne ho espulsa molto“.

Ovviamente una frase così ha fatto drizzare le antenne all’intervistatore, che ha incalzato, chiedendo se, a questo punto è previsto un nuovo album a nome Bon Iver…

“Sarei molto sorpreso“, ammette Vernon. “Per la prima volta da quando avevo 12 anni, non sto scrivendo canzoni. Non ce ne sono qui“. Indica il suo cuore. “Scrivo dall’adolescenza e questo è un territorio sconosciuto, ma lo accetto. A volte fa paura, ma sto semplicemente lasciando che accada…“.

Dichiarazioni ovviamente da prendere sempre con il beneficio d’inventario…

I Bon Iver, recentemente, hanno ottenuto due nomination ai Grammy: il disco è in lizza per il Best Alternative Music Album e “Everything Is Peaceful Love” per il Best Alternative Music Performance.