Sam Fender ha condiviso il filmato del suo concerto “Live At London Stadium”. Il filmato del concerto era stato annunciato all’inizio di questa settimana ed è stato pubblicato il 15 novembre.

Il video immortala l’artista mentre si esibisce nel suo più grande concerto fino ad oggi in una venue da 82.500 posti, dando il via al suo imponente tour estivo negli stadi del Regno Unito lo scorso giugno.

Durante lo spettacolo, Fender aveva tenuto un appassionato discorso a sostegno della Palestina e del popolo di Gaza, dicendo: “Sono stati vittime di un genocidio. Questo deve finire e dobbiamo fare tutto il possibile. Liberate la Palestina“.

“Live at London Stadium” è stato diretto da Toby L & Kit Monteith e prodotto da Up The Game.