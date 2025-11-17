Credit: Press

I Belle and Sebastian saranno in Italia nel 2026 per due date nelle quali proporranno integralmente lo storico album “If You’re Feeling Sinister“, in occasione del suo trentesimo anniversario, oltre alle hit che l’hanno resa una band amata da tutto il mondo.

Gli appuntamenti sono domenica 12 luglio al Parco della Musica di Milano e lunedì 13 luglio al Sequoie Music Park di Bologna. I biglietti saranno in vendita su Ticketone (entrambe le date) e Boxer Ticket (Bologna) dalle 11 di domani, martedì 18 novembre.

Pubblicato nel 1996, “If You’re Feeling Sinister” è diventato presto leggendario, diventando una presenza fissa nelle classifiche dei «migliori di tutti i tempi», con brani che popolano mixtape e playlist. The Guardian ha definito il disco sottilmente poetico, ironico e meravigliosamente melodico.

Nel 2023 i Belle and Sebastian hanno pubblicato “Late Developers“, a breve distanza da “A Bit of Previous” del 2022.

Questi i dettagli e i prezzi delle 2 date:

Domenica 12 Luglio 2026

Milano, Parco della Musica – Via Enzo Jannacci

Inizio concerti h. 21:45

Biglietti disponibili su Ticketone.

Poltronissima: € 78,00 + prev.

Poltrona gold: € 50,00 + prev.

Poltrona silver: € 40,00 + prev.

Platea numerata: € 38,00 + prev.

Lunedì 13 Luglio 2026

Bologna, Sequoie Music Park – Via di Saliceto, 75

Inizio concerti h. 21:30

Biglietti disponibili su Ticketone e Boxer Ticket.

Poltronissima: € 78,00 + prev.

Poltrona gold: € 55,00 + prev.

Poltrona silver: € 43,00 + prev.

Platea numerata: € 38,00 + prev.

Tribuna numerata: € 38,00 + prev.

Platea in piedi laterale: € 34,00 + prev.



