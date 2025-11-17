Dopo l’EP “Eazy Peazy”, uscito lo scorso novembre, i Man/Woman/Chainsaw ritornano oggi con materiale inedito.

La giovanissima band di Londra ha inoltre annunciato la firma di un nuovo contratto con la prestigiosa Fiction Records.

Il gruppo inglese ha infatti appena rilasciato il nuovo singolo “Only Girl”, di cui potete vedere il video qui sotto.

Il brano, registrato agli storici RAK Studios, mostra una maggiore immediatezza e freschezza rispetto al passato.

La frontwoman e bassista Vera Leppänen dice del brano:

“Only Girl” è la nostra canzone d’amore giocosa. Costruita attorno a una melodia di violino straziante e nata da un jam session grunge di chitarra, è diventata gradualmente qualcosa di più vivace e gioioso: una vera e propria dichiarazione d’amore. Ci siamo divertiti molto a realizzarla.