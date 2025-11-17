Sette anni di silenzio discografico sono un’eternità nel mondo elettronico, ma per i Soulwax il tempo sembra avere un ritmo diverso. I fratelli Stephen e David Dewaele non hanno mai smesso di muoversi: in questi anni hanno suonato, remixato, costruito, scomposto e ricomposto suoni nel loro laboratorio di Gent, come due scienziati ossessionati dal difetto perfetto. Ora tornano con “All Systems Are Lying”, un disco che sembra volerci ricordare quanto i Soulwax restino impossibili da incasellare.



Credit: Bandcamp

Se “Essential” (2018) era un esperimento di riduzione all’osso, un tentativo di scoprire quanta vita potesse restare dentro un suono spogliato di tutto il resto, “All Systems Are Lying” fa l’opposto: aggiunge, stratifica, complica.



È costruito quasi interamente con sintetizzatori modulari, batterie vere, macchine a nastro e voci manipolate fino a diventare un suono denso e viscerale. L’idea è quella di una band che suona strumenti elettronici come se fossero chitarre, bassi e batterie e a tratti ci riescono in modo sorprendente.



Il suono è viscerale, a volte claustrofobico, pieno di dettagli che si rivelano solo dopo più ascolti. Non ci sono vere canzoni, ma sequenze, ambienti che si accendono e si spengono.



Ogni brano è un piccolo esperimento di tensione: groove insistenti, pattern ritmici che si deformano, voci che emergono come interferenze radio.



Ci sono momenti nel disco in cui senti ancora quella scintilla da band che suona insieme, quel colpo d’energia che arriva dritto (come in “Run Free” o “Idiots in Love”) e altri dove sei immerso nella sperimentazione pura: suoni, percussioni, tessiture vocali, vibrazioni analogiche. “Run Free” è l’esempio più evidente: un brano che parla di fuga e liberazione, con un groove costante e infettivo.



“Idiots in Love”, invece, è il loro lato più ironico e amaro: una piccola lotta tra amore, solitudine e disillusione, dove il romanticismo si scontra con la realtà digitale.



“The False Economy” è una marcetta elettronica con l’atteggiamento da punk digitale: va avanti dritta, ironica, quasi provocatoria, e poi chiude con un tocco morbido di voce e tastiera che regala un attimo di conforto, un rallentamento breve ma pieno di calore.

È un brano sottile, ma perfettamente nel loro stile: preciso, tagliente, e capace di trovare un briciolo di armonia, di sentimento, dentro tutta quella meccanicità.



L’album è un buon bilanciamento tra due facce: quella accessibile (o almeno più riconoscibile) e quella sperimentale.



Tra i momenti più riusciti, “Hot Like Sahara” spicca per il modo in cui le tastiere giocano a imitare una chitarra elettrica, e ci riescono quasi bene: è come se il calore del Sahara non provenisse più dall’amplificatore, ma dai transistor che surriscaldano il suono stesso. Un brano che unisce groove e inquietudine, dove il tema ambientale si intreccia con l’energia fisica della band.



I Soulwax dimostrano di non aver perso il gusto per la tensione “rock”, anche se la costruiscono con strumenti diversi.



Mi ero innamorato dei Soulwax dopo aver consumato i solchi di “Much Against Everyone’s Advice”. Era una vita fa, e in quell’album le chitarre c’erano, eccome, insieme alla melodia e a quell’energia immediata che ti prendeva allo stomaco. Ascoltarli oggi è un’esperienza diversa, a tratti difficile.



Giudicare “All Systems Are Lying” da quel punto di vista sarebbe sbagliato e, in fondo, anche un po’ irrispettoso. I Soulwax sono dei geni: vedono la musica da un’angolatura che per me resta quasi improbabile, ma questo non toglie nulla alla mia ammirazione per quello che continuano a fare, soprattutto in campo sperimentale.



Sono ancora lì, a un passo avanti da tutti, e forse dovremmo continuare a rincorrerli, anche solo per capire fin dove si può spingere la musica.